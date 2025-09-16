Pitru Paksha 2025 : श्राद्ध के भोजन में जरूर बनाई जाती है कद्दू की सब्जी, नोट करें रेसिपी
हिंदू धर्म में पितृ पक्ष 2025 (Pitru Paksha 2025) का बेहद खास महत्व माना गया है। माना जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान पितरों को तर्पण और श्राद्ध करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृ पक्ष के दौरान पितरों को संतुष्ट करने के लिए सात्विक भोजन बनाया जाता है। श्राद्ध के प्रसाद में कुछ खास चीजें जरूर बनाई जाती हैं, जिनमें से एक कद्दू की सब्जी भी होती है। कद्दू की सब्जी सात्विक भोजन में आती है और इसे पितृ पक्ष में बनाना शुभ भी माना जाता है। पितृ पक्ष के लिए बनाई जाने वाली कद्दू की सब्जी के लिए हमेशा पीले रंग के कद्दू का प्रयोग किया जाता है। अगर आप भी पितृ पक्ष के प्रसाद के लिए खट्टी-मीठी कद्दू की सब्जी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे बनाई जाती है हलवाई स्टाइल खट्टी-मीठी कद्दू की टेस्टी सब्जी।
कद्दू की खट्टी-मीठी सब्जी बनाने के लिए सामग्री
-1/2 किलो पीला कद्दू
-1 छोटा चम्मच अदरक पेस्ट
-1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना
-2-3 हरी मिर्च
-1/4 छोटा चम्मच हल्दी
-1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
-1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
-1/2 छोटा चम्मच अमचूर
-1 चुटकी हींग
-2-3 बडे़ चम्मच कटा हुआ हरा धनिया
-2 छोटा चम्मच चीनी
-3 बड़े चम्मच तेल
-नमक स्वादानुसार
खट्टी-मीठी कद्दू की सब्जी बनाने का तरीका
पितृ पक्ष के लिए खट्टी-मीठी कद्दू की सब्जी तैयार करने के लिए सबसे पहले कद्दू का ऊपरी मोटा छिलका और भीतर का नरम गूदा निकालकर साफ कर लें। इसके बाद कद्दू को अच्छी तरह धोकर काट लें। अब कड़ाही में तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करके मेथी दाना और हींग डालकर भूनें। थोड़ी देर बाद कड़ाही में अदरक पेस्ट, हरी मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर डालकर सारे मसालों अच्छी तरह भून लें। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो उसमें कद्दू के टुकड़े डालकर मसाले के साथ कद्दू के टुकड़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। जब कद्दू में मसाला अच्छी तरह मिल जाए तो कद्दू में एक चौथाई कप पानी डालकर धीमी आंच पर 5 मिनट तक और पकाएं। जब सब्जी का पानी सूखने लगे तो एक चौथाई कप पानी और मिला दें। अब कड़ाही को ढककर कद्दू की सब्जी को 5 मिनट तक पकने दें। कद्दू के टुकड़े नरम होने पर उसमें अमचूर, गरम मसाला, चीनी और बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिक्स करें। कद्दू को कुछ देर और पकाने के बाद गैस बंद कर दें। आपकी टेस्टी कद्दू की खट्टी-मीठी सब्जी बनकर तैयार है।
