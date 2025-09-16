Pitru Paksha 2025 : श्राद्ध के भोजन में जरूर बनाई जाती है कद्दू की सब्जी, नोट करें रेसिपी

Pumpkin Sabji Recipe : पितृ पक्ष के लिए बनाई जाने वाली कद्दू की सब्जी के लिए हमेशा पीले रंग के कद्दू का प्रयोग किया जाता है। अगर आप भी पितृ पक्ष के प्रसाद के लिए खट्टी-मीठी कद्दू की सब्जी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।

हिंदू धर्म में पितृ पक्ष 2025 (Pitru Paksha 2025) का बेहद खास महत्व माना गया है। माना जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान पितरों को तर्पण और श्राद्ध करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृ पक्ष के दौरान पितरों को संतुष्ट करने के लिए सात्विक भोजन बनाया जाता है। श्राद्ध के प्रसाद में कुछ खास चीजें जरूर बनाई जाती हैं, जिनमें से एक कद्दू की सब्जी भी होती है। कद्दू की सब्जी सात्विक भोजन में आती है और इसे पितृ पक्ष में बनाना शुभ भी माना जाता है। पितृ पक्ष के लिए बनाई जाने वाली कद्दू की सब्जी के लिए हमेशा पीले रंग के कद्दू का प्रयोग किया जाता है। अगर आप भी पितृ पक्ष के प्रसाद के लिए खट्टी-मीठी कद्दू की सब्जी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे बनाई जाती है हलवाई स्टाइल खट्टी-मीठी कद्दू की टेस्टी सब्जी।

कद्दू की खट्टी-मीठी सब्जी बनाने के लिए सामग्री -1/2 किलो पीला कद्दू

-1 छोटा चम्मच अदरक पेस्ट

-1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना

-2-3 हरी मिर्च

-1/4 छोटा चम्मच हल्दी

-1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच अमचूर

-1 चुटकी हींग

-2-3 बडे़ चम्मच कटा हुआ हरा धनिया

-2 छोटा चम्मच चीनी

-3 बड़े चम्मच तेल

-नमक स्वादानुसार