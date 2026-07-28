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तेल की एक बूंद भी नहीं, फिर भी स्वाद से भरपूर है अंडे का ये अचार

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आपको अंडे खाना पसंद है, तो इस बार साधारण उबले अंडों की जगह उनका चटपटा अचार बनाकर देखें। इसका अलग स्वाद और रंग आपके खाने का मजा दोगुना कर देगा।

Pickled eggs Recipe
बिना तेल वाला अंडे का अचार, एकदम सिंपल रेसिपी

अचार का नाम सुनते ही आम, नींबू या मिर्च का ख्याल आता है, लेकिन क्या आपने कभी अंडे का अचार खाने के बारे में सोचा है? यह सुनने में जितना अलग लगता है, स्वाद में उतना ही मजेदार होता है। दुनिया के कई देशों में यह रेसिपी काफी पसंद की जाती है और अब धीरे-धीरे लोगों के बीच भी लोकप्रिय हो रही है।

उबले हुए अंडों को खास खट्टे-नमकीन घोल में कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिससे उनका स्वाद पूरी तरह बदल जाता है और उनका रंग भी बेहद आकर्षक लगता है। अगर आप हमेशा एक जैसी अंडे की रेसिपी खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार यह अनोखी और स्वादिष्ट रेसिपी जरूर ट्राई करें।

बनाने के लिए सामग्री

चार उबले हुए अंडे

आधा कप पानी

आधा कप सिरका

एक छोटा चम्मच नमक

एक छोटा चम्मच चीनी

चौथाई कप चुकंदर के पतले टुकड़े

चौथाई कप पतले कटे प्याज (अगर चाहें)

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अंडे का अचार बनाने का तरीका

स्टेप 1: एक बर्तन में पानी, सिरका, नमक, चीनी और चुकंदर के टुकड़े डालें। इसे उबाल आने तक पकाएं। उबाल आने के बाद गैस बंद कर दें।

स्टेप 2: अब एक साफ और सूखे कांच के जार में सबसे पहले प्याज डालें। इसके ऊपर उबले हुए चुकंदर के टुकड़े और फिर उबले हुए अंडे रखें।

स्टेप 3: अब तैयार गर्म घोल को सावधानी से जार में डाल दें, ताकि सभी अंडे पूरी तरह उसमें डूब जाएं।

स्टेप 4: जार का ढक्कन अच्छी तरह बंद करें और ठंडा होने के बाद इसे फ्रिज में रख दें। करीब तीन से चार दिन बाद इसका स्वाद और रंग दोनों अच्छे हो जाते हैं।

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कैसे खाएं?

  • इसे सीधे अचार की तरह खाया जा सकता है।
  • सलाद में काटकर डाल सकते हैं।
  • रोटी या पराठे के साथ परोस सकते हैं।
  • सब्जियों से भरे रोल या रैप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • सुबह के नाश्ते में भी यह अच्छा विकल्प हो सकता है।

अंडे का अचार क्यों है खास?

  1. प्रोटीन से भरपूर: अंडा शरीर के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है।
  2. स्वाद में अलग: खट्टा, हल्का मीठा और नमकीन स्वाद इसे साधारण उबले अंडे से बिल्कुल अलग बना देता है।
  3. रंग भी बनाता है खास: चुकंदर की वजह से अंडों का रंग हल्का गुलाबी या बैंगनी हो जाता है, जिससे यह देखने में भी आकर्षक लगते हैं।

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ध्यान रखें

हमेशा साफ और सूखे कांच के जार का ही इस्तेमाल करें।

अंडे पूरी तरह घोल में डूबे होने चाहिए।

तैयार अचार को फ्रिज में ही रखें।

अगर अचार की गंध, रंग या स्वाद में कोई असामान्य बदलाव दिखे, तो उसे ना खाएं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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