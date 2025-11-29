ना आलू–ना प्याज! फिर भी स्वाद लाजवाब- ट्राई करें ये बेहतरीन रेसिपीज

संक्षेप: बहुत से लोग स्वास्थ्य कारणों या धार्मिक मान्यताओं के चलते आलू-प्याज नहीं खाते। ऐसे में क्या बनाया जाए यह चुनौती बन जाता है। यहां कुछ आसान, स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपीज हैं जिन्हें बिना आलू-प्याज के भी मजेदार बना सकते हैं।

बिना आलू और प्याज के खाना बनाना कई लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन भारतीय रसोई की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहां विकल्पों की कोई कमी नहीं। चाहे उपवास का समय हो, डाइटिंग हो या साधारण दिन का खाना, सही रेसीपीज चुनकर आप आसानी से स्वाद और पोषण दोनों का ध्यान रख सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी 6 बेहतरीन सब्जियों और रेसिपीज की लिस्ट जिन्हें आप बिना आलू और प्याज इस्तेमाल किए मिनटों में तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपीज ना सिर्फ हल्की और स्वादिष्ट हैं बल्कि पोषण से भरपूर भी हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. टमाटर–लौकी की सब्जी: लौकी को आमतौर पर लोग पसंद नहीं करते लेकिन टमाटर और हल्के मसालों के साथ यह बेहद स्वादिष्ट बनती है। इसमें फाइबर ज्यादा होता है जो पाचन में मदद करता है। यह सब्जी रोटी और चावल दोनों के साथ अच्छी लगती है।

2. दही–मेथी की सब्जी: मेथी के पत्तों को दही और बेसन के साथ पकाकर बनाई गई यह सब्जी बेहद पौष्टिक होती है। इसमें आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। स्वाद के लिए हल्दी, हींग और हरी मिर्च काफी हैं।

3. मसाला भिंडी (बिना प्याज): भिंडी को हल्की तली हुई स्टाइल में मसालों के साथ पकाया जाए तो यह एकदम रेस्टोरेंट जैसा स्वाद देती है। इसमें सिर्फ हरी मिर्च, हींग और धनिया मसाला काफी है। यह लोगों की पसंदीदा नो-ऑनियन रेसिपीज में से एक है।

4. पनीर भुर्जी (बिना प्याज–टमाटर): बिना प्याज और टमाटर के भी पनीर भुर्जी बेहद स्वादिष्ट बनती है। इसमें शिमला मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च और हल्के मसालों का इस्तेमाल कर इसे प्रोटीन-रिच और फ्लेवरफुल बनाया जा सकता है।

5. कद्दू की मसालेदार सब्जी: कद्दू को हल्की मीठी और तीखी स्टाइल में पकाया जाए तो इसका स्वाद लाजवाब हो जाता है। यह व्रत या सामान्य दिन, दोनों ही तरह के भोजन में परफेक्ट रहती है।