घर पर झटपट बनाएं यूपी स्टाइल मटर की घुघरी, शाम की चाय के साथ ट्राई करें चटपटा-हेल्दी स्नैक्स

संक्षेप: अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, तो मटर की घुघरी सर्दियों में जरूर खाई होगी। शाम की चाय के साथ अक्सर घरों में मटरी की चटपटी घुघरी बनती है। अगर नहीं खाया है, तो अब बनाकर खाएं। चलिए रेसिपी जान लीजिए।

सर्दियों के मौसम में मटर खूब आती है और लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। मटर को लगभग हर सब्जी में डाल दिया जाता है, जैसे मटर पनीर, कटहल-मटर, तहरी में मटर। मटर का निमोना भी लोगों को खाना काफी पसंद होता है। अगर आप यूपी-बिहार से हैं, तो निमोना जरूर खाया होगा। लेकिन क्या आपने मटर की घुघरी बनाकर खाई है। मटर की घुघरी काफी टेस्टी, चटपटी और हेल्दी होती है। मटर खाना सेहत के लिए वैसे ही अच्छा होता है और अगर आप शाम की चाय के साथ घुघरी खा लें, तो इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। चलिए आज आपको यूपी स्टाइल मटर की घुघरी बनाने का तरीका बताते हैं।

क्या-क्या चाहिए घुघरी बनाने के लिए आपको चाहिए- मटर, आलू, लहसुन, हरा मिर्चा, नमक स्वादानुसार और तेल। सबसे पहले आपको मटर छील लेनी है और इसे धोकर रखना है। आलू भी छीलकर थोड़ा पतला काटकर रख लें।

बनाने की विधि जब आलू-मटर छील जाए, तब लहसुन-हरी मिर्च भी बारीक काट लें। कढ़ाही में हिसाब से तेल डालें और गर्म होने पर लहसुन-हरी मिर्च डालकर भून लें। फिर आलू-मटर को तेल में डालकर चलाएं। नमक स्वादानुसार डालें और फिर ढक्कन लगाकर पकने के लिए गैस धीमी करके छोड़ दें। बीच-बीच में चलाते रहें, जब आलू पक जाए तब गैस बंद करनी होगी। घुघरी भाप से ही पकाई जाती है। घुघरी को पकने में सिर्फ 10-15 मिनट लगता है।

सर्व करें घुघरी को सर्व करने का भी अलग तरीका है। आप इसे कटोरी में निकालकर इसमें खाने वाला सिरका या फिर हल्का सा नींबू का रस निचोड़ दें। मटर की घुघरी में हल्का सा खट्टापन इसका स्वाद बढ़ा देता है। बस फिर चाय के साथ इसे सर्व करें और मजे से खाएं।