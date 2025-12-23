Hindustan Hindi News
घर पर झटपट बनाएं यूपी स्टाइल मटर की घुघरी, शाम की चाय के साथ ट्राई करें चटपटा-हेल्दी स्नैक्स

अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, तो मटर की घुघरी सर्दियों में जरूर खाई होगी। शाम की चाय के साथ अक्सर घरों में मटरी की चटपटी घुघरी बनती है। अगर नहीं खाया है, तो अब बनाकर खाएं। चलिए रेसिपी जान लीजिए। 

Dec 23, 2025 03:49 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों के मौसम में मटर खूब आती है और लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। मटर को लगभग हर सब्जी में डाल दिया जाता है, जैसे मटर पनीर, कटहल-मटर, तहरी में मटर। मटर का निमोना भी लोगों को खाना काफी पसंद होता है। अगर आप यूपी-बिहार से हैं, तो निमोना जरूर खाया होगा। लेकिन क्या आपने मटर की घुघरी बनाकर खाई है। मटर की घुघरी काफी टेस्टी, चटपटी और हेल्दी होती है। मटर खाना सेहत के लिए वैसे ही अच्छा होता है और अगर आप शाम की चाय के साथ घुघरी खा लें, तो इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। चलिए आज आपको यूपी स्टाइल मटर की घुघरी बनाने का तरीका बताते हैं।

क्या-क्या चाहिए

घुघरी बनाने के लिए आपको चाहिए- मटर, आलू, लहसुन, हरा मिर्चा, नमक स्वादानुसार और तेल। सबसे पहले आपको मटर छील लेनी है और इसे धोकर रखना है। आलू भी छीलकर थोड़ा पतला काटकर रख लें।

बनाने की विधि

जब आलू-मटर छील जाए, तब लहसुन-हरी मिर्च भी बारीक काट लें। कढ़ाही में हिसाब से तेल डालें और गर्म होने पर लहसुन-हरी मिर्च डालकर भून लें। फिर आलू-मटर को तेल में डालकर चलाएं। नमक स्वादानुसार डालें और फिर ढक्कन लगाकर पकने के लिए गैस धीमी करके छोड़ दें। बीच-बीच में चलाते रहें, जब आलू पक जाए तब गैस बंद करनी होगी। घुघरी भाप से ही पकाई जाती है। घुघरी को पकने में सिर्फ 10-15 मिनट लगता है।

सर्व करें

घुघरी को सर्व करने का भी अलग तरीका है। आप इसे कटोरी में निकालकर इसमें खाने वाला सिरका या फिर हल्का सा नींबू का रस निचोड़ दें। मटर की घुघरी में हल्का सा खट्टापन इसका स्वाद बढ़ा देता है। बस फिर चाय के साथ इसे सर्व करें और मजे से खाएं।

कुकिंग टिप्स

मटर की घुघरी में आप हरी की जगह लाल मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन इससे थोड़ा तीखापन ज्यादा हो जाता है। सिरका या नींबू डालना आपकी अपनी पसंद है, इसके बिना भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें हल्दी, गरम मसाला, जीरा, हींग अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। कई लोग इसे सादा पसंद करते हैं, तो कुछ बिल्कुल सब्जी की तरह बना लेते हैं।

दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
