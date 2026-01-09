Hindustan Hindi News
झटपट तैयार होगा ये चटपटा पनीर टिक्का, वो भी बिना ओवन और तंदूर

संक्षेप:

अगर आपके पास तंदूर या ओवन नहीं है, फिर भी टेस्टी पनीर टिक्का बनाना चाहते हैं, तो यह आसान स्टोवटॉप रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। कम तेल, ज्यादा स्वाद और जबरदस्त फ्लेवर के साथ।

Jan 09, 2026 10:43 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
रेस्टोरेंट जैसा स्मोकी और मसालेदार पनीर टिक्का खाने का मन हो, लेकिन घर में तंदूर या ओवन ना हो तो क्या स्वाद से समझौता करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। सही मैरिनेशन, संतुलित मसाले और स्टोवटॉप कुकिंग तकनीक से आप घर पर भी उतना ही लाजवाब पनीर टिक्का बना सकते हैं।

आजकल लोग हल्का, प्रोटीन-रिच और कम तेल वाला खाना पसंद कर रहे हैं, ऐसे में पनीर टिक्का एक परफेक्ट ऑप्शन है। यह ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि पेट के लिए भी हल्का रहता है। सही तरीके से बनाया जाए तो इसमें बाहर से हल्की क्रिस्पी लेयर और अंदर से सॉफ्ट व जूसी टेक्सचर मिलता है- ठीक वैसा जैसा ढाबों और रेस्टोरेंट्स में।

इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसमें ओवन, एयर फ्रायर या तंदूर की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक कढ़ाही या नॉन-स्टिक पैन से आप शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। दही-आधारित मैरिनेशन मसालों को पनीर के अंदर तक पहुंचाता है, जबकि हल्की धीमी आंच पर सेकने से फ्लेवर लॉक हो जाता है। चाहे शाम की भूख हो, मेहमानों के लिए स्टार्टर बनाना हो या हेल्दी स्नैक की तलाश- यह घरेलू पनीर टिक्का रेसिपी हर मौके पर फिट बैठती है।

बिना तंदूर और ओवन के, सिर्फ गैस पर कैसे तैयार करें रेस्टोरेंट-स्टाइल, स्मोकी और टेस्टी पनीर टिक्का-

सामग्री

250 ग्राम पनीर (क्यूब्स में कटा हुआ),1 शिमला मिर्च (चौकोर टुकड़ों में), 1 प्याज (चौकोर टुकड़ों में), ½ कप गाढ़ा दही, 1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ½ छोटा चम्मच हल्दी, ½ छोटा चम्मच गरम मसाला, ½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी (मसलकर), 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, नमक स्वादानुसार, 1–2 बड़े चम्मच तेल।

बनाने की विधि

  • सबसे पहले एक बड़े बाउल में दही लें और उसमें सभी मसाले, अदरक-लहसुन पेस्ट, कसूरी मेथी, नींबू का रस और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं।
  • अब इसमें पनीर, प्याज और शिमला मिर्च डालें और हल्के हाथ से मिलाएं ताकि पनीर टूटे नहीं।
  • इस मिश्रण को कम से कम 30–40 मिनट के लिए मैरीनेट होने दें। जितना ज्यादा समय देंगे, उतना स्वाद बढ़ेगा।
  • अब गैस पर नॉन-स्टिक पैन, तवा या कढ़ाही गरम करें और उसमें थोड़ा सा तेल डालें। मैरीनेट किया हुआ पनीर और सब्जियां पैन में रखें और मध्यम आंच पर चारों तरफ से पलट-पलट कर सेकें।

  • जब पनीर के किनारे हल्के ब्राउन और सब्जियां नरम हो जाएं, तब गैस बंद कर दें।
  • अगर आप स्मोकी फ्लेवर चाहते हैं, तो जलते हुए कोयले को एक कटोरी में रखकर उस पर थोड़ा तेल डालें और पैन को ढक दें। 1–2 मिनट में टिक्का में तंदूरी खुशबू आ जाएगी।
  • गरमा-गरम पनीर टिक्का को हरी चटनी और नींबू के साथ परोसें। यह पार्टी स्नैक, शाम की चाय या हेल्दी स्टार्टर के लिए एकदम परफेक्ट है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Recipes In Hindi

