पनीर की सब्जी तो कई बार खाई होगी बनाएं पनीर का कोफ्ता, सब करेंगे तारीफ
पनीर की सब्जियां तो कई बार खाई होंगी। खासतौर पर त्योहार जैसे स्पेशल ओकेजन पर तो पनीर की सब्जी ही बनती है। लेकिन इस बार सब्जी सिंपल ना बनाकर पनीर के कोफ्ते बनाकर तैयार करें। सिंपल सी रेसिपी को नोट कर लें।
पनीर की सब्जी तो कई बार खाई होगी। शाही पनीर, मटर पनीर, कड़ाही पनीर, पनीर दो प्याजा, हरियाली पनीर और पनीर की कई वैराइटी आपने ट्राई की होगी। लेकिन इस बार कुछ हटके बनाना है तो पनीर के कोफ्ते ट्राई करें। ये बनाना आसान तो है लेकिन साथ ही इसका टेस्ट भी लाजवाब होगा। तो एक जैसी पनीर की सब्जी बनाकर बोर हो चुके हैं तो इस बार ट्राई करें पनीर के कोफ्ते। इन कोफ्तों को बनाना आसान है, बस फटाफट से नोट कर लें आसान सी रेसिपी।
पनीर का कोफ्ता बनाने की सामग्री
500 ग्राम पनीर
एक चौथाई कप कुटे हुए बादाम
आधा चम्मच हल्दी पाउडर
4 लाल मिर्च
एक चम्मच नमक
दो चम्मच धनिया पाउडर
तेल
एक चम्मच सूखी लाल मिर्च पाउडर
दो चम्मच फ्रेश क्रीम
डेढ़ सौ ग्राम दही
आधा कप टमाटर की प्यूरी
एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट
दो काली इलायची
एक चम्चम अदरक का पेस्ट
एक चम्मच कॉर्न फ्लोर
दो प्याज
ढाई कप पानी
धनिया की पत्तियां
पनीर का कोफ्ता बनाने की सामग्री
- सबसे पहले पनीर का कोफ्ता बनाएं। इसे बनाने के लिए कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें।
- जब तेल गर्म हो जाए तो घिसे हुए पनीर को लेकर उसे बड़े बाउल में रख लें और नमक, कॉर्न फ्लोर मिक्स करें। साथ ही लाल मिर्च पाउडर डालकर सारी चीजों को मिक्स करें। अब इसके छोटे बॉल्स तैयार करें और बादाम के पाउडर की कोटिंग करें।
- कड़ाही में तेल गर्म हो जाएं तो तैयार बॉल्स को गोल्डन ब्राउन करके प्लेट में निकाल लें।
- अब ग्रेवी बनाने के लिए उसी कड़ाही में दो से तीन चम्मच डालें।
- गर्म हो जाने पर सूखी लाल मिर्च और बड़ी इलायची डालें।
- बारीक कटे हुए प्याज को डालें और भून लें।
- साथ गैस की फ्लेम को धीमा करके हल्दी पाउडर डालें। साथ में लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें।
- मसाले जले नहीं इसलिए एक कप पानी डाल दें।
- धीमी आंच पर थोड़ी देर पकने दें और टमाटर का पेस्ट डाल दें। जब टमाटर का पेस्ट भुन जाए और तेल छोड़ दे तो फिर दही को अच्छी तरह से फेंट करके डालें।
- अब सारे मसाले को अच्छी तरह से भुन जाने दें।
- इसमे धनिया पाउडर और कसूरी मेथी डालकर भूनें।
- जब सारे मसाले भुन जाएं तो गर्म मसाला डालें और एक से दो कप पानी डालकर अच्छी तरह से मसालों को पका लें।
- ग्रेवी गाढ़ी ही रखें और फ्राईड पनीर के बॉल्स को ग्रेवी में डाल दें।
- ऊपर से थोड़ी सी फ्रेश क्रीम और धनिया की पत्ती डालकर सजाएं।
- बटर नान या लच्छा पराठा के साथ सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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