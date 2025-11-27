Hindustan Hindi News
सर्दी में सोया-मेथी की सब्जी के साथ ये टमाटर की चटनी है खाकर आ जाएगा मजा, सीखें आसान रेसिपी

संक्षेप:

Tomato Chatni Recipe in hindi: विंटर सीजन में अगर खाने का टेस्ट दोगुना करना है तो आप फ्रिज में बढ़िया सी टमाटर की चटनी बनाकर रख सकती हैं। यह चटनी पराठा, पूड़ी, कचौड़ी, चावल हर तरह के खाने का स्वाद बढ़ा देगी।

Thu, 27 Nov 2025 02:55 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सर्दी का मौसम आ गया है और हरी साग-सब्जी से मार्केट सज गए हैं। ऐसे में आप टेस्ट के साथ तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको सोया-मेथी-आलू की सब्जी पसंद है तो इसका जायकेदार कॉम्बो ट्राई कर सकते हैं। सोया -मेथी-आलू की सब्जी को अगर पराठे और टमाटर की खट्टी-मीठी चटनी के साथ खाया जाए तो आपकी टेस्ट बड्स आपको थैंक यू कहेंगी। अगर अपनी थाली को और वरायटी देना चाहते हैं तो इसके साथ बूंदी का रायता, हरी चटनी और सलाद में मूली-प्याज भी रखें। टमाटर की चटनी कैसे बनानी है, यह आपको हम सिखा देंगे।

सामग्री

देसी टमाटर- 2

हाइब्रिड टमाटर- 2

चीनी

घी या तेल

हींग

हरी मिर्च

नींबू

काला नमक

सफेद नमक

जीरा

हरा धनिया

कटा अदरक

हल्दी

काली मिर्च

विधि

टमाटर को अच्छी तरह धोकर इसके टुकड़े कर लें। एक पैन या कढ़ाही में घी या तेल डालें। घी गरम हो जाए तो इसमें हींग, जीरा, अदरक डालें। अब इसमें दोनों तरह के टमाटर डाल दें। देसी टमाटर खट्टा होता है और साथ में हाइब्रिड टमाटर डालने से इसका खट्टापन बैलेंस हो जाता है। अब इसमें सफेद नमक डालें। थोड़ी सी हल्दी डाल लें तो कलर अच्छा आ जाएगा। इसमें हल्दी के साथ काली मिर्च, काला नमक डाल लें। टमाटर को अच्छी तरह गला लें। इसमें थोड़ी सी चीनी डालें और पानी डालकर चटनी को गाढ़ा होने दें। चटनी पक जाए तो उतारकर दो बूंद नींबू डाल दें। बंद करके धनिया डाल लें।

इस चटनी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। यह सर्दियों में कई चीजों के साथ बढ़िया लगती है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
