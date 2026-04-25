घर में बनाएं मैंगो फ्रूटी, आसान सी रेसिपी जान कहेंगी पहले क्यों नहीं बताया!
Homemade Frooti At Home: बाजार वाली ठंडी फ्रूटी पीने के दीवाने तो बच्चे और बडे़े सभी होते हैं। खासतौर पर बच्चे तो मार्केट में मिल रही फ्रूटी को हर रोज पीना चाहते हैं। लेकिन आप चाहती हैं कि बच्चे अनहेल्दी प्रिजरवेटिव्स से दूर रहें तो उन्हें ये होममेड फ्रूटी बनाकर पिलाएं।
गर्मियां आते ही बच्चे ठंडी-ठंडी फ्रूटी की डिमांड कुछ ज्यादा ही करने लगते हैं। हालांकि बड़े भी पीछे नहीं रहते और जमकर फ्रूटी पीते हैं। लेकिन ये शुगर लोडेड ड्रिंक में कितनी मात्रा में आम होता है ये तो उसके इंग्रीडिएंट्स देखकर ही पता लगेगा। लेकिन आप घर में बच्चों को केमिकल वाले प्रिजरवेटिव्स से बचाना चाहती हैं और उन्हें फ्रेश ड्रिंक देना चाहती हैं तो ये बिल्कुल आसान तरीके से और कम समय में बन जाने वाली टेस्टी और आम से बनी फ्रूटी बनाकर पिला सकती है। जिसे एक बार बच्चे पिएंगे तो बाहर वाली पीना बिल्कुल भूल जाएंगे। सबसे खास बात कि आप इस फ्रूटी को बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लें। बच्चे इसे ज्यादा दिन रहने ही नहीं देगें और ये झटपट खत्म हो जाएगी। तो बस होममेड फ्रूटी बनाने की ये रेसिपी जरूर नोट कर लें।
होममेड फ्रूटी की रेसिपी
3 पके हुए आम
एक छोटा कच्चा आम
आधा कप चीनी
आइस क्यूब्स
घर में फ्रूटी बनाने की बिल्कुल आसान सी रेसिपी
- सबसे पहले तीन पके आमों को छीलकर काट लें और सारा पल्प बाहर कर लें।
- अब इसमे कच्चे आम को भी काटकर डाल दें।
- मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लें। जिससे स्मूद पेस्ट बन जाए।
- अब इस पेस्ट को पैन में निकालें और इसमे आधा कप चीनी डालें। आम की मात्रा और मिठास के हिसाब से चीनी डालें।
- इसे धीमे फ्लेम पर पकाएं। तब तक पकाएं जब तक कि ये पेस्ट बिल्कुल गाढ़ा और हल्का शाइनिंग वाला ग्लेसफुल ना दिखने लगे।
- इसमे एक कच्चे आम को भी बारीक काट कर डाल दें।
- अच्छी तरह से पकाएं। कम से कम दो से तीन मिनट पकाएं।
- बस एक बार जब पक जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसे किसी कांच के जार या जग में पलट दें।
- अगर जार नहीं तो सीधे कांच की बोतल में पलटें। साथ में ठंडा पानी डालकर मिक्स करें।
- पानी डालते वक्त ध्यान रखे कि ये बिल्कुल पतला हो लेकिन इतना पतला ना बन जाए कि आम का टेस्ट खत्म हो जाए। तो पानी और बर्फ की मात्रा का ध्यान रखें।
- बस बोतल को फ्रिज में स्टोर करें। जब भी मन करें तो ये ठंडी होममेड फ्रूटी बच्चों को पिलाएं या बड़ों को पीने के लिए दें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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