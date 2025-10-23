उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगी ये चटपटी मसूर दाल खिचड़ी, एक बार इस तरह बनाकर ट्राई करें!

Hindustan Hindi News
Thu, 23 Oct 2025 06:02 AM
त्योहारों में जमकर पकवान खाने के बाद अक्सर कुछ हल्का-फुल्का खाने का मन करता है। ऐसे में सबसे पहला ऑप्शन जो दिमाग में आता है, वो है खिचड़ी। लेकिन खिचड़ी का नाम सुनते ही बच्चे तो क्या बड़ों का भी मुंह बन जाता है। ऐसा लगता है मानों कुछ फीका सा उन्हें जबरदस्ती खाना पड़ेगा। अगर आपके यहां भी यही होता है, तो ये वाली खिचड़ी बनाने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जी हां, आज हम आपको जो मसूर दाल खिचड़ी की रेसिपी बताने जा रहे हैं, इसका चटपटा स्वाद घर में सभी को खूब पसंद आने वाला है। ये फटाफट बन जाती है और ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वाद इतना चटपटा और जबरदस्त है कि इसके आगे बड़ी-बड़ी डिशेज फेल हैं। तो चलिए रेसिपी जान लेते हैं।

मसूर दाल खिचड़ी बनाने के लिए सामग्री

मसूर दाल खिचड़ी बनाने के लिए आधा कप साबुत मसूर जिसे मलका मसूर की दाल भी कहते हैं, ले लें। आप लाल वाली मसूर दाल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसके अलावा 1 कप चावल, 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच देसी घी, तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच धनिया के बीज, हींग, 1 चक्रफूल, दालचीनी का टुकड़ा, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, 4- 5 काली मिर्च, 2-3 लौंग, आधा चम्मच सरसों के दाने यानी राई, 1 प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला, ढाई कप पानी और धनिया पत्ता चाहिए होंगे।

चटपटी मसूर दाल खिचड़ी की रेसिपी

चटपटी मसूर दाल खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले दाल-चावल दोनों को धो लें और 15-20 मिनट के लिए भिगोकर रख दें। अब एक प्रेशर कुकर में हल्का सा तेल और घी गर्म करें। इसमें सारे खड़े मसाले एड करें जैसे सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, सौंफ, साबुत धनिया, दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च, लौंग, सौंफ, हींग, जीरा और राई यानी सरसों के बीज डालकर भून लें। हल्का भुनने के बाद कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें।

प्याज गोल्डन हो जाए, तब टमाटर डालें और बाकी बेसिक मसाले जैसे गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक मिलाकर चला लें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें, पानी एड करें और पकने दें। मसला पक जाने पर भिगोए हुए दाल-चावल एड करें और साथ ही थोड़ा पानी भी। अब एक उबाल आने तक इन्हें यूं ही पकने दें, फिर कुकर का ढक्कन बंद करें। कुल दो सीटी में आपकी खिचड़ी बन जाएगी। इसे ताजा हरा धनिया और देसी घी के साथ गरमा-गरम सर्व करें।

(Images and Recipe Credit: udaipur_food_zone)

