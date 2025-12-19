ढेर सारी सब्जियों को मिलाकर बनाएं चीज स्टफ्ड पराठा, नोट कर लें रेसिपी
Cheese Stuffed Paratha recipe: बच्चों के साथ बड़े भी कई बार सब्जियों को खाने से मना कर देते हैं। ऐसे में ये ढेर सारी सब्जियों को भरकर बना चीजी स्टफ्ड पराठा बड़े काम का है। जिसे खाकर एक ही मील से काम चल जाएगा।
सर्दियों में गर्मागर्म पराठे मिल जाएं तो मजा आ जाता है। बच्चे हो या बड़े सबको पराठे पसंद आते हैं। अगर बच्चे सब्जियां खाने से आनाकानी करते हैं तो उन्हें ये सब्जियों से भरकर बने चीजी पराठा की रेसिपी जरूर बनाकर खिलाएं। जिसे वो झटपट खत्म हो जाएगा और एक ही पराठे में आपका पूरा मील कंप्लीट हो जाएगा। तो बस नोट कर लें आसानी से बन जाने वाले मिक्स वेज चीज स्टफ्ड पराठा की रेसिपी।
मिक्स वेज चीज पराठा की सामग्री
गेंहू का आटा एक कप
स्वादानुसार नमक
एक चम्मच देसी घी
आधा कप दूध
पत्तागोभी
शिमला मिर्च
बींस
गाजर
प्याज
उबला एक आलू
पनीर
धनिया पाउडर
गरम मसाला
चीज
लहसुन प्याज का पेस्ट
बारीक कटी हरी मिर्च
नमक स्वादानुसार
मिक्स वेज चीज पराठा बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले आटे को गूंथकर रख लें। आटा गूंथने के लिए गेंहू के आटे में एक छोटा चम्मच नमक डालें। साथ ही देसी घी और आधा कप दूध डालकर मिक्स करें।
- पानी की मदद से सॉफ्ट आटा गूंथ लें।
- तैयार आटे को ढंककर रख दें।
- अब स्टफिंग तैयार करें। स्टफिंग के लिए पहले पत्तागोभी को बिल्कुल बारीक छोटा-छोटा काट लें।
- साथ ही शिमला मिर्च, गाजर, बींस को भी महीन काटें।
- सारी सब्जियों को मिला दें। इसमे उबले एक आलू को मैश करें। जिससे कि ये सब्जियों के पानी को अब्जॉर्ब कर सके।
- अगर सब्जियों में पानी लग रहा है तो कपड़े में सब्जियों को डालकर निचोड़ दें। जिससे सब्जियां पानी ना छोड़ें।
- अब इस सब्जियों के मिक्सचर में पनीर को कद्दूकस करके मिलाएं और साथ ही चीज के क्यूब्स को लेकर भी घिस लें।
- अब सारे मसाले मिलाएं। जैसे धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च और गरम मसाला।
- साथ ही हरी मिर्च को भी बारीक काट कर मिला लें।
- सबसे आखिर में नमक डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें।
- अब आटे की बड़े आकार की लोई लेकर उसमे स्टफिंग भरे और हल्के हाथ से बेलन चलाकर बेलें। जिससे कि स्टफिंग फटें नहीं।
- गर्म तवे पर पराठे डालें और घी या तेल से सेंक लें। बस तैयार है गर्मागर्म पराठे।
