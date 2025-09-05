धनिया पुदीना छोड़िए ट्राई करें मूली की टेस्टी चटनी, चटपटा स्वाद दिन बना देगा खास

Mooli Chutney Recipe : मूली की चटपटी चटनी टेस्टी होने के साथ झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। इसका स्वाद व्यक्ति की भूख बढ़ा देता है। पराठों और चावल के साथ मूली की चटनी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है।

भारतीय भोजन की थाली साथ परोसी गई चटनी के बिना अधूरी मानी जाती है। यहां लोग मौसम के अनुसार धनिया-पुदीना जैसी कई तरह की चटनी बनाकर खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक और ऐसी चटनी है, जो ना सिर्फ स्वाद में दमदार है बल्कि सेहत के लिए भी कई गजब के फायदे लेकर आती है। जी हां, इस चटनी का नाम मूली की चटनी है। मूली की चटपटी चटनी टेस्टी होने के साथ झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। इसका स्वाद व्यक्ति की भूख बढ़ा देता है। पराठों और चावल के साथ मूली की चटनी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है मूली की टेस्टी चटनी।

मूली की चटनी बनाने के लिए सामग्री -2 मीडियम साइज की कद्दूकस की हुई मूली

- 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

-4-5 कुचली हुई कलियां लहसुन

-1 चम्मच जीरा

-1/2 चम्मच राई के दाने

-1 चुटकी हींग

-नमक स्वादानुसार

-2 बड़े चम्मच तेल

-1 चम्मच नींबू का रस

-2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया