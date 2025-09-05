धनिया पुदीना छोड़िए ट्राई करें मूली की टेस्टी चटनी, चटपटा स्वाद दिन बना देगा खास
भारतीय भोजन की थाली साथ परोसी गई चटनी के बिना अधूरी मानी जाती है। यहां लोग मौसम के अनुसार धनिया-पुदीना जैसी कई तरह की चटनी बनाकर खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक और ऐसी चटनी है, जो ना सिर्फ स्वाद में दमदार है बल्कि सेहत के लिए भी कई गजब के फायदे लेकर आती है। जी हां, इस चटनी का नाम मूली की चटनी है। मूली की चटपटी चटनी टेस्टी होने के साथ झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। इसका स्वाद व्यक्ति की भूख बढ़ा देता है। पराठों और चावल के साथ मूली की चटनी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है मूली की टेस्टी चटनी।
मूली की चटनी बनाने के लिए सामग्री
-2 मीडियम साइज की कद्दूकस की हुई मूली
- 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च
-4-5 कुचली हुई कलियां लहसुन
-1 चम्मच जीरा
-1/2 चम्मच राई के दाने
-1 चुटकी हींग
-नमक स्वादानुसार
-2 बड़े चम्मच तेल
-1 चम्मच नींबू का रस
-2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया
मूली की चटनी बनाने की विधि
मूली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मूली को अच्छी तरह धोकर छीलने के बाद कद्दूकस कर लें। मूली से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए कद्दूकस की हुई मूली को निचोड़ लें। इसके बाद एक कड़ाही में तेल गर्म करके उसमें जीरा, राई और हींग डालकर राई के चटकने तक इंतजार करें। उसके बाद उसमें लहसुन और हरी मिर्च डालकर 2 मिनट और भूनें। अब कड़ाही में कद्दूकस की हुई मूली को डालकर अच्छे से मिलाएं। मीडियम आंच पर 5 मिनट तक मूली को भूनने के बाद जब मूली पककर नरम हो जाए और उसका कच्चापन चला जाए तो नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। आप इस स्टेज पर नींबू का रस और हरा धनिया डालकर मिलाएं। आपकी टेस्टी मूली की चटनी बनकर तैयार है। इसे ठंडा होने पर पराठा, रोटी या चावल के साथ परोसें।
