बेसन की जरूरत नहीं! उड़द दाल से बनाएं टेस्टी कढ़ी, यूपी की है ट्रेडिशनल डिश
Urad dal kadhi recipe: यूपी के कुछ शहरों में शादी-विवाह जैसे शुभ मौकों पर बेसन की कढ़ी नहीं बल्कि काली उड़द दाल से तैयार कढ़ी बनाई जाती है। इस कढ़ी को बनाने का ट्रेडिशनल तरीका आप भी नोट कर लें रेसिपी।
बेसन की कढ़ी तो कई बार खाई होगी। प्रोटीन रिच होने के साथ ही ये बनाने में भी आसान होती है और काफी सारे लोगों की फेवरेट भी। लेकिन यूपी में सिंपल बेसन की कढ़ी तैयार नहीं की जाती। यहां पर शादी-विवाह जैसे शुभ मौकों पर बनती है उड़द दाल की कढ़ी। जिसका टेस्ट बेसन की सिंपल कढ़ी से काफी अलग होता है। और, पसंद करने वाले अक्सर इस उड़द दाल की कढ़ी को बनाते और खाते हैं। अगर आपने अभी तक ये ट्रेडिशनल यूपी वाली कढ़ी बनाकर ट्राई नहीं की तो रेसिपी जरूर नोट कर लें और एक बार जरूर बनाकर देखें। इसका स्वाद इतना पसंद आएगा कि आप बार-बार बनाना चाहेंगे।
उड़द दाल कढ़ी की सामग्री
छिलके वाली काली उड़द दाल एक कप
एक चौथाई कप चना दाल
हींग
अदरक दो इंच टुकड़ा
4-5 हरी मिर्च
तलने के लिए तेल
लहसुन आठ से दस कली
लाल मिर्च पाउडर
हल्दी पाउडर
धनिया पाउडर
नमक स्वादानुसार
साबुत लाल मिर्च
उड़द दाल कढ़ी बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले काली छिलके वाली उड़द की दाल को धोकर पानी में भिगो दें।
- इसी तरह से चने की दाल को एक चौथाई कप लेकर उसे भी भिगो दें।
- दोनों दाल को करीब चार से पांच घंटा भीगा रहने दें।
- फिर उड़द दाल के छिलके को हाथों से मसलकर निकाल दें।
- साथ में चने की दाल को भी धो लें।
- मिक्सी के जार में दोनों दाल को डालें और साथ में अदरक का एक इंच टुकड़ा और हींग डालकर बारीक पीस लें। साथ में चार से पांच कली लहसुन और हरी मिर्च भी डाल दें।
- दाल का पेस्ट बनाकर बर्तन में पलट लें और हाथों से फेंट लें। जिससे पकना आसान हो जाए।
- अब एक मसाले का पेस्ट बनाकर तैयार कर लें
- मसाला पेस्ट बनाने के लिए लहसुन की कलियों को कुचलकर पीस लें। इसमे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार डालें। साथ में पानी डालकर पेस्ट तैयार कर लें।
- अब आप कड़ाही में तेल डालें और इसमे साबुत लाल मिर्च और तेज पत्ता डाल दें।
- अब प्याज को बारीक काटकर डालें और ब्राउन होने तक पकाएं। जब ये हल्का गोल्डन दिखने लगें तो इसमे तैयार मसाले का पेस्ट डालें और इसे तेल छोड़ने तक पकाएं।
- सबसे आखिर में दाल के रेडी पेस्ट में से एक चौथाई हिस्सा डाल दें। बाकी बचा लें।
- दाल के पेस्ट को पहले तेल में भून लें और जब ये भुन जाए तो फिर इसमे पानी डालकर चलाकर पतला कर लें।
- पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी तो सही है क्योंकि दाल पकेगी तो गाढ़ी होगी।
- अब कड़ाही में तेल गर्म करें और बचे दाल के पेस्ट से बड़े बनाकर तलें।
- बड़े बनाने के लिए हाथों में पानी लगाएं और तैयार करके हाथों से तेल में डालें।
- फिर इसे धीमी फ्लेम पर पकाएं। ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा क्रिस्पी करने की जरूरत नहीं।
- जब बड़ा ऊपर से पका दिखने लगे तो तेल से निकाल लें।
- फिर इन्हें उबलती हुई कढ़ी में डाल दें। जिससे ये कढ़ी के साथ अंदर तक पक जाएं और सॉफ्ट भी हो जाएं।
- बस करीब पांच से दस मिनट में उड़द दाल की कढ़ी तैयार हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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