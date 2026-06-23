बिना तेल और तंदूर के बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी चिकन, तवा वाली ट्रिक से मिलेगा स्मोकी फ्लेवर
चिकन लवर्स को तंदूरी चिकन खाना भी काफी पसंद होता है और अक्सर रेस्टोरेंट में वहीं ऑर्डर किया जाता है। अब आप कहेंगे कि घर पर बिना तंदूर के चिकन तंदूर कैसे बनाएं? तो चलिए आज हम आपको बिना तंदूर के स्मोकी फ्लेवर वाला तंदूरी चिकन बनाने का तरीका बताते हैं।
अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं, तो तंदूरी चिकन भी जरूर पसंद करते होंगे। रेस्टोरेंट में मिलने वाले तंदूरी चिकन में तेल कम होता है और उसका स्मोकी फ्लेवर स्वाद को और बढ़ा देता है। इसे देखकर अक्सर लगता है कि बिना ज्यादा तेल के ही इसे बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। हालांकि, होटल जैसा टेस्टी तंदूरी चिकन घर पर बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हर किसी के पास तंदूर नहीं होता। लेकिन तवा तो हर किसी के घर में होता है। सोशल मीडिया पर तवा पर तंदूर चिकन बनाने की आसान रेसिपी खूब वायरल हो रही है और खास बात ये है कि तंदूर चिकन बनता भी दिख रहा है। तो चलिए आज हम भी आपको तवा स्टाइल तंदूरी चिकन की सिंपल रेसिपी बताते हैं।
तवा पर तंदूरी चिकन बनाने के लिए सामग्री
500 ग्राम चिकन (लेग पीस या बड़े टुकड़े)
½ कप दही
1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट
1 बड़ा चम्मच नींबू का रस
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च (अच्छे रंग के लिए)
½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर
½ छोटा चम्मच गरम मसाला
1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला
1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
स्वादानुसार नमक
1 छोटा चम्मच सरसों का तेल (वैकल्पिक, अगर बिल्कुल बिना तेल बनाना हो तो छोड़ सकते हैं)
1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी
1–2 टुकड़े कोयला (स्मोकी फ्लेवर के लिए)
सजाने के लिए प्याज के स्लाइस, नींबू और हरा धनिया
चिकन करें मैरिनेट
सबसे पहले तो आपको चिकन के पीस को पानी से अच्छे से धोकर रख लेने हैं। अब इन पीस पर चाकू से लंबे कट मार दीजिए, जिससे मसाला अंदर तक भर जाए। एक बड़े बाउल में दही, अदरक-लहसुन पेस्ट, नींबू का रस, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, तंदूरी मसाला, काली मिर्च, कसूरी मेथी और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें चिकन डालें और मसाला सभी पीस पर अच्छी तरह कोट कर दें। इसे कम से कम 3-4 घंटे के लिए मैरिनेट करें।
तवा वाली ट्रिक
आप रोटी सेंकने वाला तवा ले सकते हैं या फिर जो तवा पैन आता है, जिसमें ढक्कन होता है उसे लें। तवा को पहले 5 मिनट तक प्रीहीट कर लें और बिना तेल के बना रहे हैं, तो तेल न डालें। अगर तेल डालना चाहते हैं, तो 1-2 चम्मच डालें। फिर मैरिनेट किए हुए चिकन के पीस को अलग-अलग तवा पर रखें। अब इसे ढककर 8–10 मिनट पकाएं और ऐसे ही दूसरी तरफ पलटकर पका लें। जब चिकन लगभग पक जाए, तब ढक्कन हटाकर 4–5 मिनट दोनों तरफ से तेज आंच पर सेंकें। इससे ऊपर हल्का चार्ड इफेक्ट आएगा और तंदूरी जैसा स्वाद मिलेगा।
स्मोकी फ्लेवर के लिए क्या करें
रेस्टोरेंट जैसा स्मोकी फ्लेवर पाने के लिए एक छोटा कोयला गर्म करें। उसे कटोरी में रखकर चिकन के बीच रखें, ऊपर से 2–3 बूंद घी डालें और तुरंत ढक दें। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा दें। बस आपके चिकन में स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा लगेगा। बस फिर तैयार तंदूरी चिकन को प्याज, नींबू, हरी मिर्च, चटनी के साथ गरम-गरम सर्व करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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