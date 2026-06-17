सूजी खत्म हो गई? गेहूं के आटे से बना लें स्वादिष्ट हलवा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग, जान लें आसान रेसिपी
सूजी का हलवा आपने खूब खाया होगा लेकिन क्या कभी गेहूं के आटे का खाया है। गेहूं के आटे का हलवा भी स्वादिष्ट बनता है और अगर कभी सूजी खत्म हो जाए, तब इसे झटपट बना सकते हैं। चलिए इसकी आसान रेसिपी आज आपके साथ शेयर करते हैं।
सूजी का हलवा आपने खूब खाया होगा लेकिन क्या कभी गेहूं के आटे का हलवा खाया है। गेहूं के आटे का हलवा गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद में दिया जाता है, जो बेहद स्वादिष्ट और रसीला लगता है। साथ ही ये सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। अगर आपने घर में अचानक मेहमान आ जाए और हलवा बनाकर खिलाना हो और सूजी भी खत्म हो। तो आप फटाफट गेहूं के आटे का हलवा बना सकती हैं। इसे बनाने में घंटों वाली मेहनत नहीं लगेगी। तो चलिए आपको आसान रेसिपी बताते हैं।
क्या-क्या चाहिए
गेहूं का आटा – 1 कप
देसी घी – ½ कप
चीनी – ¾ कप (स्वादानुसार)
पानी – 2 से 2½ कप
इलायची पाउडर – ½ छोटा चम्मच
कटे हुए बादाम और काजू – 2–3 बड़े चम्मच
किशमिश – 1 बड़ा चम्मच
आटे को भून लें
सबसे पहले एक कढ़ाही को गैस पर रखें और उसमें देसी घी डालकर हल्का गर्म कर लें। अब इसमें गेहूं का आटा डालें और उसे सूजी की तरह लगातार चलाते हुए भूनना शुरू करें। आटे को धीमी आंच पर भूनना सबसे जरूरी स्टेप होता है, क्योंकि इसी से हलवे का स्वाद, खुशबू और रंग सही मिलेगा। अगर आटा अच्छी तरह नहीं भूना जाएगा तो हलवे में कच्चापन महसूस हो सकता है और उसका स्वाद भी उतना अच्छा नहीं आएगा। आटे को लगातार चलाते रहें ताकि वह नीचे से जले नहीं और हर तरफ से बराबर भुन जाए। करीब 8-10 मिनट तक भूनने के बाद आटे का रंग हल्का सुनहरा होने लगेगा और उसमें से घी और भुने हुए आटे की अच्छी खुशबू आने लगेगी। यही संकेत है कि आटा हलवा बनाने के लिए तैयार हो चुका है। जब तक आप आटे को भून रही हैं, तब तक पैन में पानी उबालें और उसमें चीनी डालकर घोल बनने दें। जैसे ही चीनी घुल जाए तब आप गैस बंद कर दें।
हलवा बना लें
अब भूने हुए आटे में काजू, किशमिश, बादाम, कटे हुए डालकर मिलाएं। अब इसी में चीनी वाला तैयार किया हुआ पानी धीरे-धीरे डालते हुए चलाते रहें। पानी डालने के बाद हलवे को लगातार चलाते रहें ताकि आटा पानी को अच्छी तरह सोख ले और मिश्रण एकदम स्मूद बन जाए। कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि हलवा धीरे-धीरे गाढ़ा होने लगेगा और उसका टेक्सचर मुलायम व चमकदार दिखाई देगा। अब इसमें इलायची पाउडर मिलाएं और फिर हलवा घी छोड़ने लगे तब गैस को बंद कर दें। बस फिर आपका गरम-गरम हलवा बनकर रेडी है, इस पर आप गरी वाला बुरादा डालकर गार्निश करें और सर्व करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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