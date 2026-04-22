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ना मैदा, ना चीनी! 1 कप गेहूं के आटे से बनाएं आधा किलो कुरकुरी जलेबी, 20 मिनट में होगी तैयार

Apr 22, 2026 02:13 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Jalebi Recipe: कुछ मीठा खाने का मन है तो गेहूं के आटे से भी आप कुरकुरी जलेबी बनाकर तैयार कर सकती हैं। कुछ टिप्स ध्यान में रखेंगी तो एकदम हलवाई जैसी जलेबियां बनकर तैयार होगी।

ना मैदा, ना चीनी! 1 कप गेहूं के आटे से बनाएं आधा किलो कुरकुरी जलेबी, 20 मिनट में होगी तैयार

घर में बच्चे हों या बड़े, मीठा खाने की क्रेविंग सभी को होती है। खासतौर से छुट्टी वाले दिन या फिर खाने के बाद तो हर किसी की डिमांड रहती है कि मीठे में कुछ हो जाए। ऐसे में अगर गरमा-गरम कुरकुरी और रसीली जलेबी खाने को मिल जाए तो कहना ही क्या। बाजार से लाने की जगह आप इन्हें फटाफट घर पर भी बना सकती हैं, वो भी थोड़े हेल्दी ट्विस्ट के साथ। हलवाई तो अक्सर मैदा और चीनी वाली जलेबी बनाते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से भी खूब कुरकुरी सी जलेबियां बनकर तैयार होती हैं। आपको इसके लिए कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 20 मिनट के अंदर आप फटाफट से जलेबी बनाकर रेडी भी कर लेंगी। तो चलिए आज आटे से बिल्कुल हलवाइयों जैसी जलेबी बनाने की रेसिपी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जान लेते हैं।

20 मिनट में जलेबी बनाने के लिए सामग्री

घर पर ही हलवाइयों जैसी जलेबी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- गेहूं का आटा (1 कप), पानी (डेढ़ कप), ईनो (1 पैकेट), गुड़ या चीनी (2 कप, लगभग 400 ग्राम), पानी (1 कप), देसी घी और इलायची पाउडर (आधा चम्मच)।

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गेंहू के आटे से बनाएं आधा किलो कुरकुरी जलेबी

जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी की तैयार कर के रख लें। ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आपको चीनी की चाशनी बनानी है या गुड़ की। अगर गुड़ के चाशनी बना रही हैं तो उसे छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक कढ़ाही में डालें। अब आपने जितना गुड़ या चीनी ली है, उसकी आधी मात्रा में इसमें पानी मिलाएं और तेज आंच पर पिघलने के लिए छोड़ दें। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तब तक आप जलेबी का बैटर बनाकर तैयार कर सकती हैं।

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टिप: चाशनी में एक उबाल आने के बाद 2-3 मिनट और पका लें। ये थोड़ी सी चिपचिपी एक तार वाली चाशनी होनी चाहिए। अगर आपने गुड़ वाली चाशनी बनाई है तो इसे पहले छान लें, फिर किसी बर्तन में करें।

अब एक बर्तन में गेहूं का आटा लें। बर्तन थोड़ा बड़ा ही लें क्योंकि इसे काफी फेंटना पड़ता है। इसमें ईनो का छोटा वाला पूरा पैकेट डालें, फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए बैटर तैयार कर लें। इसे अच्छी तरह फेंटे ताकि गुठलियां ना रहें। इसमें एक चम्मच देसी भी मिला दें और फिर अच्छी तरह फेंटे। एक कटोरी आटे में लगभग डेढ़ कटोरी पानी लग जाएगा। बैटर की कंसिस्टेंसी मीडियम थिक रखें यानी थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं।

जलेबी को तलना कैसे है- इसके लिए एक कढ़ाही में देसी घी गर्म कर लें। पाइपिंग बैग या सॉस की बॉटल में जलेबी का बैटर भरें और घी में जलेबी बनाकर डालें। इसे तेज आंच पर गोल्डन होने तक फ्राई करें और तुरंत चाशनी में डाल दें। चाशनी में जलेबी को बस 5 सेकंड तक रखें, ये मीठापन सोख लेगी। तो लीजिए आपकी गरमा-गरम कुरकुरी रसीली जलेबी बनकर तैयार हैं।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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