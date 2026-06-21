ना सेंकना, ना भूनना! कुकर में 1 सीटी लगाकर बना लें ढाबा स्टाइल बैंगन का भरता, उंगलियां चाटकर खाएंगे लोग
बैंगन का भरता ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं और खासतौर पर दाल-चावल के साथ ये स्वादिष्ट लगता है। इसे बनाने से पहले बैंगन को पहले भूनना पड़ता है लेकिन आज हम ऐसी ट्रिक लाए हैं, जिसमें बिना भूने की भरता बन जाएगा। चलिए आपको बैंगन का भरता बनाने की आसान ट्रिक बताते हैं।
बैंगन का भरता ज्यादातर घरों में खाया जाता है और ये दाल-चावल या फिर रोटी के साथ स्वादिष्ट लगता है। ढाबे पर मिलने वाला बैंगन का भरता महक में सोंधा भी लगता है और अच्छे से पका हुआ भी होता है लेकिन घर वाले भरते में सोंधापन कम होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज हम आपको बैंगन का भरता बनाने की नई ट्रिक बताने जा रहे हैं। यूट्यूब की कंटेंट क्रिएटर प्रिया ने बैंगन का भरता बनाने की आसान ट्रिक बताई है। उन्होंने कुकर में सिर्फ 1 सीटी लगाकर भरता बना लिया, जो देखने में बिल्कुल ढाबे जैसा लग रहा है। अगर आप भी बैंगन का भरता बनाते हैं लेकिन भूनने-उबालने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो ये तरीका अपना कर देख लें।
बैंगन राजा को करें तैयार
बैंगन का भरता बनाने से पहले सबसे जरूरी है कि बैंगन को अच्छी तरह जांच लिया जाए। इसके लिए बैंगन को लंबाई में चार हिस्सों तक चीरा लगाकर खोलें और देख लें कि अंदर कहीं कीड़ा या खराब हिस्सा तो नहीं है। अगर कोई हिस्सा खराब दिखाई दे, तो उसे निकाल दें। जब बैंगन साफ और सही लगे, तब उसमें छिली हुई लहसुन की कलियां डालें। आप चाहें तो बैंगन में हल्के-हल्के चाकू से छेद करके लहसुन की कलियों को अंदर तक भर सकते हैं। ऐसा करने से पकने के दौरान लहसुन का स्वाद और खुशबू बैंगन के अंदर अच्छी तरह समा जाती है, जिससे भरते का स्वाद ज्यादा गहरा और स्वादिष्ट बनता है। यह छोटा सा तरीका भरते को और भी ज्यादा देसी और लाजवाब बना देता है।
कुकर में कैसे बनाएं
बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में 2–3 चम्मच सरसों का तेल गरम करें। अब इसमें पूरा बैंगन डालें और साथ में 3–4 साबुत टमाटर तथा स्वादानुसार हरी मिर्च भी डाल दें। यदि आप भरते में आलू डालना पसंद करते हैं, तो एक आलू को आधा काटकर इसमें मिला सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद सभी चीजों में थोड़ा सा पानी डालें ताकि सामग्री अच्छी तरह पक जाए। अब कुकर का ढक्कन बंद करें और केवल 1 सीटी आने तक पकाएं। सीटी लगते ही गैस बंद कर दें, लेकिन कुकर को तुरंत न खोलें। 5–10 मिनट तक ऐसे ही रहने दें, ताकि अंदर की भाप से बैंगन, टमाटर और बाकी सामग्री अच्छी तरह गल जाए और भरते का स्वाद और भी बेहतर आए।
भरता तैयार है
10 मिनट बाद कुकर खोलें, उसमें से सभी चीजों को कलछी या चम्मच की मदद से प्लेट में निकालें। अब हल्का ठंडा करते हुए बैंगन, टमाटर का छिलका उतार लें। सभी चीजों को अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करें। जब सब मैश हो जाए तब ऊपर से हरी धनिया, 1 चम्मच सरसों का तेल और स्वादानुसार नमक डालकर मिक्स करें। ऐसे आपका बैंगन का भरता बनकर तैयार हो जाएगा। सोंधापन लाने के लिए पैन में तेल गरम करें और उसमें जीरा-हींग डालें। फिर इसमें बना हुआ भरता डालकर चलाएं। बस फिर आपका ढाबा स्टाइल बैंगन का भरता बनकर तैयार है, गरम-गरम सर्व करें। इस ट्रिक से भरता बनाने पर आपका भूनने वाला समय बचेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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