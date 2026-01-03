Hindustan Hindi News
न छीलने की टेंशन, न खराब होने का डर, महीनों चलेगा होममेड गार्लिक पाउडर

Tips To Make Garlic Powder At Home : रोज-रोज की इस मशक्कत में ना सिर्फ काफी समय खराब होता है, साथ ही हाथों से आने वाली लहसुन की स्मेल भी सिरदर्द का कारण बनने लगती है। कई बार तो लहसुन नमी की वजह से पड़े-पड़े ही खराब होने लगती है।

Jan 03, 2026 01:31 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
खाने का स्वाद बढ़ाना हो या सर्दियों में सेहत का रखना हो खास ख्याल, भारतीय रसोई में लहसुन का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन का तड़का दाल और सब्जी में स्वाद के साथ खुशबू जोड़ने का काम भी करता है। हालांकि कई लोग लहसुन छीलने और काटने के नाम से ही परेशान होने लगते हैं। रोज-रोज की इस मशक्कत में ना सिर्फ काफी समय खराब होता है, साथ ही हाथों से आने वाली लहसुन की स्मेल भी सिरदर्द का कारण बनने लगती है। कई बार तो लहसुन नमी की वजह से पड़े-पड़े ही खराब होने लगती है। अगर आपको भी लहसुन से जुड़ी ये दिक्कतें अकसर परेशान करती हैं तो आज आपको बताएंगे 'होममेड गार्लिक पाउडर' बनाने और स्टोर करने का आसान तरीका। आप इस पाउडर को महीने भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं।

लहसुन का पाउडर बनाने का तरीका

लहसुन का पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले 200 ग्राम लहसुन की कलियां अलग करके साफ पानी में डालकर लगभग 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दें। ऐसा करने से लहसुन के छिलके आसानी से निकल जाएंगे। जब लहसुन के छिलके उतर जाएं तो कलियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर एक स्टील की प्लेट में फैलाकर धूप में 2 दिन तक सूखने के लिए रख दें। ऐसा करते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि लहसुन पूरी तरह सूख जाना चाहिए वरना इसके पाउडर में नमी बनी रहेगी और वो जल्दी खराब हो सकता है। जब लहसुन के टुकड़े अच्छी तरह सूख जाएं, तो इन्हें मिक्सी में डालकर बारीक पीस लें। अब पिसे हुए लहसुन के पाउडर को छन्नी की मदद से छानकर मोटे हिस्सा अलग कर लें। आपका गर्लिक पाउडर बनकर तैयार है। आप इसे किसी साफ और सूखे एयरटाइट कांच के जार में भरकर स्टोर करके रखें।

लहसुन का पाउडर स्टोर करने का सही तरीका

लहसुन पाउडर को हमेशा एयरटाइट कांच के जार में ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें। लहसुन पाउडर को ऐसी जगह स्टोर करें, जहां नमी या धूप न आती हो। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा लहसुन पाउडर हर बार इस्तेमाल करते समय सूखे चम्मच का ही यूज करें वरना पाउडर नमी की वजह से जल्दी खराब हो सकता है।

