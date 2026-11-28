रातभर भिगोने का झंझट नहीं! नाश्ते में बनाएं पालक की हेल्दी और टेस्टी इडली, नोट करें रेसिपी
ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना है, तो ये पालक की इडली ट्राई कर सकते हैं। बनाने में बहुत आसान हैं और खाने में भी लाजवाब लगती हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको रातभर बैटर फर्मेंट करने की जरूरत भी नहीं है।
सर्दियों में हरी पत्तेदार सब्जियां मार्केट में आने लगती हैं। खासकर पालक इन दिनों खूब खाया जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर पालक को आप भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो ये स्वादिष्ट इडली बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चे अगर पालक खाने में नखरे करते हैं, तो उन्हें भी ये हरे रंग की इडली खूब पसंद आने वाली हैं। बेस्ट बात है कि इन्हें रातभर भिगोकर रखने या फर्मेंटेशन का झंझट नहीं करना पड़ता। बस जब भी आपका कुछ अलग खाने का दिल करे, फटाफट से ये पालक की इडली बनाकर तैयार कर लें। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनती हैं। बनाने में तो ये इतनी आसान हैं कि पहली बार में ही आप बिल्कुल परफेक्ट इडली बना लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए विंटर स्पेशल पालक की इडली की रेसिपी जान लेते हैं।
पालक की इडली बनाने के लिए सामग्री
स्वाद और सेहत से भरपूर पालक की इडली बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- बारीक सूजी (2 कप), ताजा दही (1 कप), मुट्ठीभर ताजा पालक, अदरक के टुकड़े, हरी मिर्च, नमक (स्वादानुसार), ईनो (1 पैकेट), तेल या घी (ग्रीसिंग के लिए) और पानी (जरूरत अनुसार)।
पालक से बनाएं हेल्दी और स्वादिष्ट इडली
स्टेप 1- पालक को हल्का ब्लांच कर लें
सबसे पहले पालक को धो कर अच्छे से साफ कर लें। अब इसे पानी में कुछ देर के लिए उबाल लें। इस दौरान चुटकी भर चीनी भी मिलाएं, ताकि पालक का चटक हरा रंग बरकरार रहे। बस ध्यान रहे पालक को बहुत ज्यादा नहीं उबालना है।
स्टेप 2- पालक का पेस्ट तैयार करें
अब एक मिक्सर में उबला हुआ पालक डालें। ध्यान रखें पालक को थोड़ा ठंडा होने के बाद ही पीसें। साथ में एक इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ी सी ताजी हरी मिर्च डालकर एक पेस्ट तैयार कर लें।
स्टेप 3- इडली का बैटर बनाकर तैयार करें
अब एक बाउल में थोड़ी सी सूजी लें, उसमें दही और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। बैटर की कंसिस्टेंसी मीडियम थिक रखें। अब सूजी को 20-30 मिनट के लिए फूलने रख दें। इसके बाद इसमें पालक का पेस्ट मिलाएं। साथ में स्वादानुसार नमक, ईनो और थोड़ा सा पानी मिलाकर एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लें।
स्टेप 4- इडली वाले सांचे में पकाएं
अब एक इडली स्टैंड लें और उसमें थोड़ा सा तेल या घी लगाकर ग्रीस कर लें। इसके बाद इडली का बैटर डालें और स्टीम कर लें। पकने के बाद चाकू या टूथपिक की मदद से चेक कर लें कि इडली अंदर तक पक चुकी है या नहीं। लगभग 10-12 मिनट में ये अच्छी तरह पक जाएंगी।
सर्विंग टिप- गरमा-गरम पालक इडली को नारियल की चटनी और सांभर के साथ सर्व करें।
(Images Credit- @Svara Veg Cooking_You Tube)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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