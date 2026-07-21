सावन में नहीं खाते हैं प्याज-लहसुन? घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी मटर-पनीर, नोट करें रेसिपी
सावन में कई लोग प्याज-लहसुन खाना छोड़ देते हैं और सादा खाना ही खाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो चलिए आपको बिना प्याज-लहसुन वाली मटर-पनीर की सब्जी बनाने की रेसिपी बताते हैं।
सावन में कई लोग प्याज-लहसुन से पूरी तरह से परहेज कर लेते हैं और महीनेभर सिर्फ सात्विक खाना ही खाते हैं। अगर आप भी प्याज-लहसुन से परहेज करते हैं, तो आज हम आपके लिए मटर-पनीर की टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना प्याज-लहसुन के मटर-पनीर टेस्टी कैसे बनेगी लेकिन उसके बिना भी आपको रेस्टोरेंट जैसा स्वाद मिल जाएगा। एक बार इसे खाने के बाद आप हो सकता है आगे से प्याज-लहसुन के बिना ही बनाना शुरू कर दें। आइये जानते हैं बिना प्याज-लहसुन वाली मटर-पनीर की रेसिपी।
4 लोगों के लिए मटर-पनीर की सब्जी बनाने की सामग्री
पनीर – 250 ग्राम (चौकोर टुकड़ों में)
हरे मटर – 1 कप (ताजे या फ्रोजन)
टमाटर – 3 मध्यम (बारीक कटे या प्यूरी)
अदरक – 1 इंच का टुकड़ा
हरी मिर्च – 1–2
काजू – 10–12 (15 मिनट भिगोए हुए)
जीरा – 1 छोटा चम्मच
तेजपत्ता – 1
हींग – 1 चुटकी
हल्दी – ½ छोटा चम्मच
धनिया पाउडर – 2 छोटे चम्मच
लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच
कश्मीरी लाल मिर्च – 1 छोटा चम्मच (रंग के लिए)
जीरा पाउडर – ½ छोटा चम्मच
गरम मसाला – ½ छोटा चम्मच
कसूरी मेथी – 1 छोटा चम्मच
ताज़ी मलाई या फ्रेश क्रीम – 2 बड़े चम्मच
घी या तेल – 2 बड़े चम्मच
नमक – स्वादानुसार
हरा धनिया – सजाने के लिए
पानी – लगभग 1½–2 कप
पहले करें ये तैयारी
सबसे पहले पनीर के टुकड़ों को चौकोर शेप में काटकर कड़ाही में तेल डालकर तल लें। फिर काजू, अदरक और हरी मिर्च को मिक्सर में डालकर पेस्ट तैयार करें। साथ ही में टमाटर की प्यूरी भी बना लीजिए। ये तैयारी पहले से कर लेंगी तो सब्जी बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। साथ में मटर को गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगोकर रख दें।
ग्रेवी कैसे करें तैयार
कड़ाही में तेल गर्म करें और इसमें जीरा, तेजपत्ता और हींग डालकर चटकाएं। अब काजू-अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट डालकर 2–3 मिनट धीमी आंच पर भून लें। इसके बाद टमाटर की प्यूरी डालकर तब तक पकाएं, जब तक मसाले से तेल अलग न होने लगे। अब हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, जीरा पाउडर और नमक डालकर 2 मिनट भूनें।
मटर-पनीर करें तैयार
जब आपके सभी मसाले पूरी तरह से पक जाए, तब उसमें मटर और 1½–2 कप गर्म पानी डालकर 8–10 मिनट पकाएं। फिर इसमें तली हुई पनीर डालें और 3-4 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में गरम मसाला, कसूरी मेथी और क्रीम डालकर करीब 2-3 मिनट तक सब्जी पका लें। ऊपर से हरा धनिया डालकर सजाएं और बस फिर रोटी या चावल के साथ सर्व करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।