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ना तेल, ना मसाला! 15 मिनट में दही से बन जाएगा टिफिन के लिए टेस्टी-हेल्दी नाश्ता, नोट कर लें सिंपल रेसिपी

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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कम समय में टेस्टी-हेल्दी नाश्ता बनाकर टिफिन में देना है, तो आज हम आपके लिए दही से बने ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आए हैं। इसे बनाने में सिर्फ 15 मिनट का समय लगेगा और ज्यादा सामान भी नहीं लगेगा।

ना तेल, ना मसाला! 15 मिनट में दही से बन जाएगा टिफिन के लिए टेस्टी-हेल्दी नाश्ता, नोट कर लें सिंपल रेसिपी

सुबह कभी अगर उठने में देरी हो जाती है तो सबसे पहला ख्याल आता है कि अब नाश्ते में क्या बनाएं, जो जल्दी बन जाए। नाश्ता ऐसा भी होना चाहिए जो बच्चों और बड़ों सभी को पसंद भी आए। अगर आप भी सुबह उठने के बाद इन सवालों के घेरे में आ जाते हैं, तो हम आपके लिए बढ़िया रेसिपी लेकर आए हैं। अगर आप लेट भी उठेंगी तब भी कोई टेंशन नहीं होगी और झटपट नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा। ये नाश्ता हेल्दी और टेस्टी होगा, बच्चे बार-बार यही खाने की जिद करेंगे और पतिदेव भी खुश हो जाएंगे। हम जिस नाश्ते की बात कर रहे हैं, वह दही से बन जाएगा और ये रेसिपी वनिशा ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है।

क्या-क्या चाहिए?

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए– आधा कप ताजा दही, आधा कप बारीक सूजी, बारीक कटा प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी धनिया और हरी मिर्च। स्वाद बढ़ाने के लिए काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और स्वादानुसार नमक लें। वहीं तड़के के लिए थोड़ा सा तेल, राई और जीरा इस्तेमाल करें।

दही का बैटर बनाएं

सबसे पहले एक बड़े बाउल में आधा कप दही डालें। अब इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और हरी धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करें। इसके बाद इसमें आधा कप बारीक सूजी डालें। अगर आपके पास मोटी सूजी है, तो उसे मिक्सर में हल्का ग्राइंड करके इस्तेमाल करें, इससे नाश्ता ज्यादा सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनेगा। अब इस मिश्रण में स्वादानुसार नमक, थोड़ा चाट मसाला और काली मिर्च पाउडर डालें। धीरे-धीरे पानी मिलाते हुए इसका स्मूद बैटर तैयार करें। ध्यान रखें कि बैटर ना ज्यादा पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा। जब बैटर अच्छी तरह तैयार हो जाए, तब इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा डालें और हल्के हाथ से मिक्स करें। इसके बाद बैटर को करीब 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अगर बाद में बैटर ज्यादा गाढ़ा लगे, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर दोबारा मिक्स कर लें।

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तड़का लगाएं

अब गैस पर छोटा तड़का पैन या नॉनस्टिक तवा रखें और उसमें 1 चम्मच तेल डालें। तेल हल्का गर्म हो जाए तो उसमें राई और जीरा डालें। जब राई चटकने लगे और जीरे की खुशबू आने लगे, तब तैयार बैटर को पैन में डाल दें और हल्का फैलाएं। अब इसे धीमी आंच पर पकाएं, ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। जब एक साइड गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए, तब इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी सेंक लें। कुछ ही मिनटों में आपका हेल्दी, क्रिस्पी और बेहद टेस्टी दही-सूजी का नाश्ता तैयार हो जाएगा। इसे हरी चटनी, लाल चटनी या टोमैटो सॉस के साथ गर्मागर्म सर्व करें।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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