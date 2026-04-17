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ना चीनी, ना मलाई! दूध में मखाना भिगोकर बनाएं हेल्दी कुल्फी, बच्चों को खूब पसंद आएगी!

Apr 17, 2026 02:46 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Recipe: आज हम आपके साथ मखाना कुल्फी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो बनाने में बिल्कुल सिंपल है और हेल्दी भी खूब है। दूध और ड्राई फ्रूट्स से बनी ये मखाना कुल्फी टेस्टी भी इतनी लगती है कि बच्चे बाहर की आइसक्रीम मानेंगे ही नहीं।

ना चीनी, ना मलाई! दूध में मखाना भिगोकर बनाएं हेल्दी कुल्फी, बच्चों को खूब पसंद आएगी!

गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाना सभी को पसंद होता है। खासतौर से बच्चे तो दिन में एक ना एक बार आइसक्रीम की डिमांड करते ही हैं। लेकिन रोज-रोज मार्केट वाली आइसक्रीम खाना हेल्दी नहीं है, ये बात आप भी जानती हैं। इनमें चीनी, आर्टिफिशियल फ्लेवर और पाम ऑयल जैसी जानें क्या-क्या चीजें होती हैं जो सेहत को नुकसान करती हैं। ऐसे में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप बच्चों के लिए घर पर ही आइसक्रीम बनाएं। आज हम आपके साथ मखाना कुल्फी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो बनाने में बिल्कुल सिंपल है और हेल्दी भी खूब है। दूध और ड्राई फ्रूट्स से बनी ये मखाना कुल्फी टेस्टी भी इतनी लगती है कि बच्चे बाहर की आइसक्रीम मानेंगे ही नहीं। इसे और हेल्दी ट्विस्ट देने के लिए हम चीनी का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं।

हेल्दी मखाना कुल्फी बनाने के लिए सामग्री

बच्चों के लिए घर पर ही हेल्दी और टेस्टी मखाना कुल्फी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- मखाना (1 कप), बादाम (1/4 कप), मीठे के लिए खजूर (7-8), फुल क्रीम दूध (आधा लीटर), इलायची पाउडर, केसर के धागे (ऑप्शनल)।

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स्वादिष्ट मखाना कुल्फी बनाने की विधि

मखाना कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले मखाना और बादाम को एक कटोरी दूध में भिगोकर रख दें। ध्यान रहे आपको बादाम के छिलके रिमूव कर लेने है। साथ में बीज निकालकर खजूर भी एड करें और चाहें तो कुछ केसर के धागे भी एड कर सकती हैं। दूध हल्का गर्म होना चाहिए। आपको इन्हें लगभग एक घंटे के लिए भिगोकर रखना है, ताकि ये दूध को सोख लें और फूलकर सॉफ्ट हो जाएं।

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एक घंटे बाद इन्हें एक मिक्सचर में डालकर पीस लें। एक गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब एक बर्तन में फुल क्रीम दूध को उबलने के लिए रखें। दूध में उबाल आते ही ये पेस्ट उसमें मिलाएं। साथ में खुशबू और फ्लेवर के लिए आप जरा सा इलायची पाउडर भी मिला सकती हैं। अब दूध को पकने दें, बहुत ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 7-8 मिनट में ही ये काफी गाढ़ा होने लग जाएगा।

आप चाहें तो इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी एड कर सकती हैं। कुल्फी खाते हुए ये बीच-बीच में आते हैं, जो काफी टेस्टी लगता है। अब इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दें। जैसे ही ये ठंडा हो जाए इसे कुल्फी मोल्ड में डालें और लगभग 7-8 घंटे के लिए फ्रिज में जमने छोड़ दें। आप रातभर के लिए इसे सेट होने छोड़ सकती हैं। सुबह तक एकदम क्रीमी मलाईदार मखाना कुल्फी बनकर तैयार होगी।

(Credit- @goodfoodbykanak_Instagram)

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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