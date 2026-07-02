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ना दूध, ना मावा! सिर्फ मिल्क पाउडर-घी से बनेंगे मथुरा वाले पेड़े, शमाल की रेसिपी से मिलेगा हलवाई जैसा स्वाद

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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मथुरा जाते होंगे तो वहां के पेड़े खाए बिना रह नहीं पाते होंगे। अगर आपको भी मथुरा वाले पेड़ों का स्वाद खूब पसंद है, तो अब घर पर ही इन्हें बनाकर खा लें। सिर्फ 20 मिनट में ये पेड़े तैयार हो जाएंगे और वह भी बिना दूध और मावा के। चलिए शमाल की आसान रेसिपी बताते हैं।

ना दूध, ना मावा! सिर्फ मिल्क पाउडर-घी से बनेंगे मथुरा वाले पेड़े, शमाल की रेसिपी से मिलेगा हलवाई जैसा स्वाद

अगर आप मथुरा गए होंगे तो वहां के पेड़े जरूर खाए होंगे। वहां के पेड़ों का स्वाद इतना स्वादिष्ट होता है कि दो-तीन खाए बिना कोई रह नहीं सकता। तो क्यों ना आप इन पेड़ों को घर पर ही बना लें। इन्हें बनाने में सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा और इसमें ना दूध उबालकर डालने का झंझट होगा और ना ही मावा मिलाना पड़ेगा।

शमाल कुकिंग ने अपने यूट्यूब चैनल पर मथुरा के पेड़ों की आसान रेसिपी शेयर की है। उनकी रेसिपी वाकई काफी आसान है, जिसमें कम समय लगेगा। साथ ही इसमें मावा या दूध डालने वाला झंझट भी नहीं है, तो चलिए आपको सिंपल रेसिपी बताते हैं और इसकी मदद से आप भी मथुरा वाले पेड़े घर पर बनाकर खाएं।

बेस के लिए सामग्री कैसे बनाएं

बेस के लिए सामग्री कैसे बनाएं

सबसे पहले आपको एक पैन लेना है, जिसमें 2 चम्मच घी डालना है। अब इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डाल दीजिए और इसे भूरा होने तक रोस्ट करना है। इस प्रॉसेस में करीब 10 मिनट का समय लगेगा और इसे लगातार चलाना भी पड़ेगा। अगर चलाएंगे नहीं, तो मिल्क पाउडर जस सकता है। फिर पेड़े का स्वाद अच्छा नहीं मिलेगा। अब इसमें आधा कप दूध डाल दीजिए और फिर चलाएं। दूध इसलिए डालना है, ताकि आपके पेड़े ज्यादा ठोस न बनें। जब मिल्क पाउडर ब्राउन कलर में मावा की तरह तैयार हो जाए, तब गैस बंद कर दें। अब इसमें इलायची पाउडर डालकर मिक्स करें और हल्का ठंडा होने के लिए रख दें।

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चीनी कैसे करें तैयार

चीनी कैसे करें तैयार

पैन में चीनी का बूरा बनाने के लिए आधा कप चीनी डालें और आधा कप ही पानी डाल दीजिए। अब इसे लगातार चलाते रहिए, जब चीनी की चाशनी में झाग निकलने लगे। जब चीनी की चाशनी गाढ़ी हो जाए, तब इसमें आधा चम्मच घी डाल दें। फिर ये सूखकर सफेद चीनी की तरह तैयार हो जाएगा और इसे महीन करने के लिए मिक्सी में ग्राइंड कर लें। बस ऐसे आपका चीनी का बुरादा बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो चीनी डायरेक्ट पीसकर भी बुरादा बना सकते हैं लेकिन घी मिलाकर बनाने पेड़े का टेक्सचर अच्छा आएगा।

मथुरा वाले पेड़े कैसे बनाएं

मथुरा वाले पेड़े कैसे बनाएं

अब पेड़े वाले मावा में 3 चम्मच चीनी का बुरादा मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। फिर इनसे अपने हिसाब से छोटे शेप में पेड़े बना लें। मथुरा वाले पेड़ों का शेप चाहिए तो गोल बनाकर किसी प्लेट पर हल्के से पटकें और ऐसा करने से एक तरफ से आपका पेड़ा चपटा हो जाएगा। अब चीनी वाले बुरादे में पेड़ों को हल्का डीप करते हुए रोल करें और बस फिर आपके मथुरा स्टाइल पेड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। इन्हें आप खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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