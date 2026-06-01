ना मावा, ना पनीर! सिर्फ एक कप दूध से बनाएं 1 किलो कलाकंद मिठाई, स्वाद ऐसा कि मुंह में जाते ही घुल जाए
कलाकंद ऐसी मिठाई है, जिसे लगभग सभी लोग खाना पसंद करते हैं। ठंडी-ठंडी कलाकंद गर्मियों में खाना अलग ही मजा देता है। लेकिन बाजार वाली महंगी मिलती है, तो क्यों ना आप इस बार घर पर ही इसे बना लें। चलिए कलाकंद बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं।
Kalakand Recipe: गर्मी के मौसम में लोग थोड़ा मीठा खाकर पानी पीना पसंद करते हैं और किसी के आ जाने पर भी मिठाई ही रखी जाती है। मिठाइयों की बात होती है तो कलाकंद का नाम आता है और इस मिठाई को हर कोई खाना पसंद करता है, खासतौर पर गर्मियों में ठंडी-ठंडी कलाकंद खाने का मजा ही कुछ और है। अब बाजार में तो ये मिठाई काफी महंगी मिलती है और घर पर बनाना आपको मुश्किल लगता होगा। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं है। बस एक कप दूध और कुछ चीजों को मिलाकर आप कलाकंद घर पर बनाकर खा सकती हैं। मां बेटी के यूट्यूब पर कलाकंद बनाने की फुल रेसिपी शेयर की गई है, जो काफी आसान है।
कलाकंद बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए
1 कप दूध
1/2 कप चीनी
3 चम्मच दही
1/4 चम्मच इलायची पाउडर
2 कप मिल्क पाउडर
2 चम्मच घी
गार्निशिंग के लिए केसर, पिस्ता, बादाम, गुलाब की पंखुड़ियां।
कैसे बनाएं ये मिठाई
कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा मोटा तले वाला पैन ले लीजिए, जिससे इसमें दूध जले नहीं। अगर पैन ना हो तो कढ़ाई भी ले सकते हैं या जिस भी बर्तन में आप बनाना चाहती हों। मीडियम फ्लेम पर गैस जलाएं और पैन चढ़ा दें। अब इसमें 1 कप दूध डाल दीजिए। दूध आप जो भी अपने घर पर लाती हो वही चाहिए। दूध को कलछी से चलाते हुए गरम कर लें और फिर इसमें नाप के अनुसार चीनी डाल दें। अब इसे तब तक चलाएं, जब तक चीनी दूध में घुल न जाए। अब इस दूध में आपको डालना है 3 चम्मच दही और फिर इसे चलाते रहना है। ध्यान रखें कि कलछी से आपको इसे चलाना बराबर पड़ेगा वरना गाढ़ापन नहीं मिलेगा। जब ये चीजें घुल जाएंगी तब 2 चम्मच घी डालें और फिर आपको इसमें 2 कप मिल्क पाउडर मिलाकर अच्छे से चलाना है। मिल्क पाउडर डालने के बाद दूधा गाढ़ा हो जाएगा, ऐसे में चलाते रहने से बीच में गुलठी नहीं पड़ेगी।
दूध वाला पेस्ट बिल्कुल स्मूद बना रहे इसलिए अच्छे से चलाते रहें। अब बस आपको इसे अच्छे से मिलाना है और मीडियम फ्लेम पर ही पकाते रहना है। जब आपका ये बैटर बिल्कुल गाढ़ा होकर मावा की तरह पैन से छूटने न लगे, तब तक इसे अच्छे से चलाएं। इसे पकाने में कम से कम 15-20 मिनट का समय लगेगा। फिर ये तैयार हो जाएगा।
कलाकंद को सेट करें
टिन वाला डिब्बा या कोई बड़ा टिफिन लें और इसमें बटर पेपर लगाएं। उस पर घी लगाकर रख दें। दूसरी तरह पैन में मिल्क बैटर को ठंडा होने के लिए रखें। थोड़ा ठंडा होने पर टिफिन में इसे डालकर चम्मच से ऊपर की ओर चिकना कर लें। आप चाहें तो बादाम, पिस्ता और केसर से अभी गार्निश कर दें या फिर निकालने के बाद। इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। जमने के बाद इसे प्लेट में पलटकर निकाल लें। बस फिर इसे चौकोर शेप में काटकर खाएं और खिलाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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