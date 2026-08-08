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ना दूध-मावा, ना चीनी! सिर्फ 4 चीजों से बनाएं व्रत वाला दानेदार कलाकंद, नोट करें रेसिपी

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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सावन व्रत के लिए मीठे में कुछ बनाना है, तो ये दानेदार और मुंह में घुलने वाला कलाकंद ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसे आप भगवान शिव को भोग लगाने के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं।

Vrat Wala Kalakand Recipe
व्रत वाला दानेदार कलाकंद

सावन का महीना चल रहा है और इन दिनों कई लोग सोमवार का व्रत भी रखते हैं। सावन के सोमवार में कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो ही जाती है। साथ ही भगवान शिव के भोग के लिए भी मीठे में कुछ बनाना ही होता है। ऐसे में ये व्रत वाला कलाकंद आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। सिर्फ तीन-चार चीजों से बने इस कलाकंद में आपको दूध, मलाई और यहां तक कि चीनी की जरूरत भी नहीं होगी। वहीं ये इतना ज्यादा टेस्टी भी बनता है कि खा कर मजा आ जाता है। जरूरी नहीं कि आप इसे सिर्फ व्रत के लिए ही बनाएं। कुछ मीठा खाने का मन करे या आने वाले त्योहारों पर मिठाई बनानी हो, ये कलाकंद आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है और मुंह में रखते ही घुल जाता है। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी जान लेते हैं।

व्रत वाला कलाकंद बनाने के लिए सामग्री

व्रत वाला ये टेस्टी कलाकंद बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- पनीर (लगभग 400 ग्राम), कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल (1/2 कप), मिल्क पाउडर (आधा कप), इलायची पाउडर (ऑप्शनल), गुड़ (1 कप), देसी घी (सिर्फ 1 चम्मच) और ड्राई फ्रूट्स (ऑप्शनल)।

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ना मावा, ना चीनी; सिर्फ कुछ चीजों से बनाएं टेस्टी कलाकंद

अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं, तो ये मुंह में घुलने वाला दानेदार कलाकंद आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इसे आप सावन के व्रत और भोग के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि इसे बनाना कैसे है-

स्टेप 1- कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले ताजा पनीर लें और उसे ग्रेटर की मदद से कद्दूकस कर लें।

स्टेप 2- अब कद्दूकस किए हुए पनीर में नारियल का बुरादा और मिल्क पाउडर एड करें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें।

स्टेप 3- अगर आप इलायची का फ्लेवर पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा इलायची पाउडर भी इसमें एड कर सकते हैं।

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स्टेप 4- गैस पर कड़ाही गर्म करें और इसमें एक चम्मच देसी घी डालें। अब इसमें गुड़ को क्रश कर के एड करें और अच्छे से पिघलने तक पका लें।

स्टेप 5- जैसे ही गुड़ पूरी तरह मेल्ट हो जाए, इसमें पनीर और नारियल वाला मिक्सचर एड करें। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करते हुए तब तक पकाएं, जब तक ये मिक्सचर कड़ाही ना छोड़ने लगे।

स्टेप 6- अब एक थाली या ट्रे पर घी लगाकर ग्रीस कर लें और इस मिक्सचर को डालें। फिर इसे लगभग आधे घंटे के लिए सेट होने छोड़ दें।

स्टेप 7- गार्निशिंग के लिए ऊपर से ड्राई फ्रूट्स एड कर सकते हैं। अब कलाकंद को अपनी मनपसंद शेप में चाकू की मदद से काट लें। मुंह में घुलने वाली गुड़ कलाकंद की मिठाई बनकर तैयार है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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