ना मैदा, ना सूजी! सिर्फ 1 कप पोहे से बनाएं खस्ता-कुरकुरे नमकपारे, शेफ पारुल ने बताई रेसिपी
स्नैक्स में कुछ बढ़िया सा खाना चाहते हैं तो ये खस्ता-कुरकुरे पोहे के नमकपारे बनाकर तैयार कर सकते हैं। दिवाली और आने वाले त्योहारों पर मेहमानों को सर्व करने के काम आएंगे। रेसिपी बिल्कुल सिंपल है और बनाने के ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आइए जानते हैं।
कुछ हल्का-फुल्का खाना हो या चाय के साथ स्नैक्स की बात हो, नमकपारे परफेक्ट रहते हैं। थोड़े से बनाकर रख लो, कई दिन चल जाते हैं और बच्चों से ले कर बड़ों तक, सभी इन्हें शौक से खाते हैं। आमतौर पर आपने मैदा, आटा या सूजी से बने नमकपारे खाएं होंगे, लेकिन क्या कभी पोहे से बने नमकपारे टेस्ट किए हैं? अगर नहीं, तो इस फेस्टिव सीजन आपको अभी से ही इन्हें बनाकर रख लेना चाहिए। घर पर आने वाले मेहमानों को इनका खस्ता स्वाद बेहद पसंद आएगा। सिर्फ 1 कप पोहे से ये हेल्दी और टेस्टी स्नैक बनाकर तैयार हो जाता है। बच्चे अक्सर बाहर का खाने की जिद करते हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इंस्टाग्राम पर शेफ पारुल ने इसकी सिंपल सी रेसिपी साझा की है, आइए जानते हैं।
पोहा के नमकपारे बनाने के लिए सामग्री
पोहा से खस्ता और कुरकुरे नमकपारे बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- पोहा (1 कप), तेल (2 चम्मच), जीरा (आधा चम्मच), अजवाइन (आधा चम्मच), कलौंजी (आधा चम्मच), चुटकी भर हींग, चिली फ्लेक्स (1 चम्मच), हल्दी पाउडर (2 चुटकी), बेसन (आधा कप), चावल का आटा (2-3 चम्मच), नमक (स्वादानुसार), लाल मिर्च पाउडर (आधा चम्मच), चाट मसाला (1 चम्मच) और तलने के लिए तेल।
पोहे से ऐसे बनाएं खस्ता नमकपारे
स्टेप 1- पोहे को तैयार करें
नमकपारे बनाने के लिए सबसे पहले एक कप पोहा को 2 से 3 बार पानी से धो कर साफ कर लें। अब इस गीले पोहे को किसी छलनी पर रख दें और कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, ताकि ये फूलकर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए।
स्टेप 2- नमकपारे के लिए मसाले भूनकर तैयार करें
एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें। इसमें जीरा, अजवाइन, कलौंजी, चुटकी भर हींग, चिली फ्लेक्स और हल्दी पाउडर डालें। साथ में थोड़ा सा बेसन भी एड कर दें। इन सभी चीजों को हल्का सा भून लें, ताकि बेसन का कच्चापन निकल जाए। इसे बहुत ज्यादा जलाना नहीं है।
स्टेप 3- नमकपारे का आटा लगाकर तैयार करें
एक बड़ी परात में भीगा हुआ पोहा, भुना बेसन और थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स करें। साथ में कुछ बेसिक मसाले जैसे नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला एड करें। इन्हें हाथों से मसलते हुए एक सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लें। ध्यान रहे इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है, पोहे की नमी ही काफी रहेगी।
स्टेप 4- नमकपारे की शेप दें
आटे की लोई बनाकर बड़ी सी रोटी की शेप में बेल लें। एक चाकू या फोर्क की मदद से इसपर छोटे-छोटे छेद करें। अब इन्हें नमकपारे की शेप में काट कर तैयार करें। इसके लिए आप पिज्जा कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
स्टेप 5- तेल में तलें नमकपारे
एक कड़ाही में तेल गर्म करें। तेल मीडियम गर्म होने पर गैस की फ्लेम कम करें और नमकपारे तलने के लिए डालें। एक साथ बहुत सारे नमकपारे ना डालें। इन्हें गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें।
स्टोरेज टिप- नमकपारे तलने के बाद एक प्लेट में निकाल लें और इन्हें ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इन्हें एक साफ, सूखे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर के रख सकते हैं। महीनेभर भी ये खराब नहीं होंगे।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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