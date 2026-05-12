ना मैदा ना ओवन, आसान तरीके से बन जाएगा बच्चों का फेवरेट मैंगो फ्रूट केक, नोट कर लें रेसिपी
Mango fruit cake recipe without maida or oven: बिना मैदा और बिना ओवन के घर में झटपट और आसान तरीके से बना लें बच्चों का फेवरेट मैंगो फ्लेवर फ्रूट केक। इस रेसिपी को बनाना आसान है, बच्चों को मैदे वाले केक की बजाय इस फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स लोडेड होममेड केक को बनाकर तैयार करें।
बाजार वाले फ्रूट केक के बच्चे दीवाने होते हैं। लेकिन ये मैदे से बनता है और हर रोज खाना बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं। तो आप घर पर ही मैंगो फ्लेवर वाले बगैर मैदे और बिना ओवन में तैयार मैंगो फ्रूट केक को बनाकर तैयार कर लें। जिसे खाने के बाद बच्चे पैकेट वाले उस फ्रूट केक की डिमांड करना ही छोड़ देंगे और बस आपके हाथ के बने फ्रूट केक को ही खाना चाहेंगे। तो बस इस आसान सी नो ओवन और मैदा वाले मैंगो फ्रूट केक की रेसिपी को नोट कर लें।
मैंगो फ्रूट केक बनाने की सामग्री
एक आम
एक कप सूजी
आधा कप चीनी
हरी इलायची चार से पांच
एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर
डेढ़ कप दूध
ड्राई फ्रूट्स ( काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट)
टूटी फ्रूटी
मैंगो फ्रूट केक बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले मिक्सी के जार में सूजी और चीनी को पीसकर ग्राइंड कर लें।
- फिर इसे किसी छन्नी से छान लें।
- अब एक पका हुआ मीठा आम लें और इसे काट लें।
- पके आम को ग्राइंडर जार में पीस लें। आम के साथ में आधा कप मोटी मलाई वाला दूध डालकर चलाएं और स्मूद पेस्ट बना लें।
- अब इस आम और दूध के पेस्ट को सूजी और चीनी के पाउडर में डाल दें।
- मिक्सर जार में आम का पेस्ट लगा है तो एक चौथाई दूध डालकर चलाएं और उसे भी मिलाएं।
- अच्छी तरह से मिक्स करें। बैटर को हल्का गीला ही तैयार करें। कड़ा बैटर होने पर केक काफी कड़ा बनेगा। इसलिए गाढ़ा बैटर बनाएं और इसे आधे से एक घंटे के लिए रेस्ट पर रख दें। जिससे सूजी फूल जाए।
- बटर को गर्म करें।
- ड्राई फ्रूट्स बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट को बारीक काट लें।
- साथ ही थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी लें।
- अब कुकर में करीब एक से डेढ़ कप के करीब नमक डालकर गैस ऑन करके गर्म होने रख दें।
- कुकर के ढक्कन की रबड़ और सीटी को निकाल दें और ढक्कन बंद करके दस मिनट के लिए गर्म होने दें। जैसे ओवन को प्री हीट किया जाता है।
- अब किसी बर्तन में बटर पेपर बिछा लें और ऊपर तैयार बैटर को डाल दें।
- केक के बैटर में 45-50 मिनट बाद मेल्ट किया हुआ बटर डालें।
- साथ ही टूटी फ्रूटी, कटे ड्राई फ्रूट्स डाल दें।
- धीरे-धीरे मिक्स करें। सबसे आखिरी में एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालें और तेजी से मिक्स करें।
- इस तैयार बैटर को डिब्बे में डालकर सेट कर लें।
- ऊपर की तरफ ड्राई फ्रूट्स डालकर सजाएं।
- कुकर को गर्म होने के लिए रखा था उसका ढक्कन हटा दें और ग्ल्व्स पहनकर या फिर हाथों से धीरे से केक के बैटर को कुकर में रख दें।
- 45-50 मिनट तक लगातार धीमी फ्लेम पर इसे पक जाने दें और बार-बार खोलकर चेक ना करें।
- एक बार में ही ये केक पक जाएगा। टूथपिक डालकर चेक करें। अगर टूथपिक में बैटर लगा है तो थोड़ी देर और पकाएं।
- बस आसानी से मैंगो फ्रूट केक बनकर तैयार हो जाएगा। जिसे बच्चे क्या बड़े भी बहुत चाव से खाएंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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