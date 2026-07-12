ना मैदा, ना तेल! घर पर बनाएं बाजार जैसे कुरकुरे नाचोस चिप्स, स्वाद ऐसा कि सब मांगेंगे दोबारा
बाजार वाले नाचोस चिप्स तो आपने खूब खाए होंगे लेकिन क्या कभी घर पर बनाकर इन्हें खाया है। आज हम आपको मार्केट जैसे नाचोस चिप्स घर पर बनाने की सिंपल रेसिपी बताने जा रहे हैं।
बाजार में कई तरह के चिप्स आपको खाने के लिए मिल जाएंगे और इसी में से एक मिलता है नाचोस। नाचोस चिप्स बच्चों से लेकर बड़ों तक को काफी पसंद होता है। इसका चटपटा स्वाद और क्रंची टेक्सचर काफी टेस्टी लगता है लेकिन बाजार वाले नाचोस ज्यादा खरीदकर खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में क्यों ना आप घर पर ही बाजार जैसे नाचोस बना लें। नाचोस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी और सिर्फ आधे घंटे में क्रिस्पी-स्पाइसी चिप्स बनकर रेडी हो जाएंगे। कविता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर नाचोस चिप्स बनाने की सिंपल रेसिपी शेयर की है। चलिए आपको उनकी रेसिपी बताते हैं।
नाचोस चिप्स बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स
काली मिर्च
1 कप आटा
1 कप सूजी
1 चम्मच लाल मिर्च
नमक स्वादानुसार
2-3 टमाटर
तलने के लिए तेल
सीजनिंग (तलने के बाद)
चाट मसाला – 1 छोटा चम्मच
लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच
नमक – स्वादानुसार
टमाटर की प्यूरी और आटा बनाएं
सबसे पहले टमाटर को धोकर काट लें और मिक्सर में रखें। इसमें काली मिर्च डालकर अच्छे से पीस लें। टमाटर की प्यूरी को बनाकर साइड में रख दीजिए। अब आपको नाप के अनुसार आटा, सूजी, नमक स्वादानुसार और लाल मिर्च लेनी है। इस आटे में पिसी हुई प्यूरी को डालकर गूंथ लें। आटा गूंथने के लिए आप थोड़ा पानी भी ले सकते हैं। ध्यान दें कि आटा थोड़ा सख्त ही गूंथना है, ढीला आटा होगा तो चिप्स क्रंची नहीं होंगे।
चिप्स बनाने का तरीका
अब आटे की लोई पर थोड़ा-सा परथन (सूखा आटा) लगाकर उसे गोल और पतला बेल लें। इसके बाद कांटे (फोर्क) से आटे पर हल्के-हल्के छेद कर दें। फिर चाकू की मदद से इसे लंबी पट्टियों में काटें और उन पट्टियों को तिरछा काटकर ट्रिएंगल शेप के नाचोस तैयार कर लें।
तलना है या फिर बेक
अब आप कड़ाही में तेल गरम करके इन्हें सीधा तल सकते हैं और आपके चिप्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो माइक्रोवेव या एयरफ्रायर में इन्हें बेक करें। इसके लिए ओवन को 180°C पर पहले से गरम करें। नाचोस पर हल्का तेल ब्रश करें और फिर 12-15 मिनट तक बेक करें। बीच में एक बार पलट दें ताकि दोनों तरफ से समान रूप से कुरकुरे बनें।
सिजनिंग कैसे डालें
जब चिप्स हल्के ठंडे हो जाए तब आप इनके ऊपर लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और चाट मसाला डाल दीजिए। चिप्स को हाथों से अच्छे से मिक्स करें, जिससे मसाला सभी में लग जाए। अब इन्हें आप मेयोनीज या चीज डिप के साथ सर्व करें। आप आसान तरीके से घर पर मार्केट जैसे नाचोस बनाकर खाएं और खिलाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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