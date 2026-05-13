ना मैदा गूंथना ना बेलना, फिर भी बन जाएंगे मोमोज, नोट कर लें वायरल हो रही लेजी मोमोज की रेसिपी
New Momos Recipe: मोमोज को घर में बनाना हो तो घंटों पहले आटे की लोई बनाकर बेलना पड़ता है। लेकिन अब बगैर आटा गूंथे और बेले मिनटों में मोमोज बनाकर तैयार कर सकती हैं। बस इस लेजी मोमोज की अमेजिंग रेसिपी को नोट कर लें।
कोई आपसे कहे कि बगैर आटा गूंथे, बगैर मैदा के आप मोमोज बनाकर तैयार करो, तो हैरानी होगी ना? लेकिन इन दिनों ऐसी ही एक रेसिपी वायरल हो रही। जिसे लोग लेजी मोमोज यानि आलसी मोमोज नाम दे रहे। दरअसल, इस मोमोज को बनाने के लिए आपको किसी भी तरह के आटे के घोल या आटा गूंथने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल स्टफिंग तैयार करने के बाद आप इसे बड़े ही आसानी से मोमोज बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को नेहा दीपशिखा ने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। तो आप भी नोट कर लें ये रेसिपी।
लेजी मोमोज बनाने की सामग्री
आधा कप पत्ता गोभी
आधा कप गाजर
एक हरी मिर्च
दो कली लहसुन
आधा इंच घिसा हुआ अदरक
नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च
पनीर डेढ़ सौ ग्राम
चावल का आटा
नो आटा नो मैदा वाले मोमोज की रेसिपी
- सबसे पहले मोमोज की फिलिंग को तैयार करें। जैसे आप हमेशा बनाते हैं वैसे ही पत्ता गोभी को बारीक काट लें। साथ ही गाजर को भी बिल्कुल बारीक काट कर लें।
- उसमे घिसा हुआ अदरक, क्रश किया हुआ लहसुन डालें।
- साथ ही हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, नमक, काली मिर्च, कुटी काली मिर्च डाल दें।
- साथ में पनीर को क्रश करके मिला दें।
- अब दस मिनट के लिए छोड़ दें।
- जब पत्तागोभी और बाकी चीजों का पानी बाहर निकल आए तो किसी मलमल के कपड़े में डालकर छान लें।
- अब इस तैयार फिलिंग के छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लें। पानी अच्छी तरह से सूखा होगा तो बॉल्स बिल्कुल टाइट बनेंगे।
- चावल के आटे को किसी प्लेट पर फैलाएं और तैयार बॉल्स को चावल के आटे से लपेटें।
- फिर इन बॉल्स को हल्का सा पानी में डालकर निकालें जिससे ये थोड़े भीग जाएं।
- फिर दोबारा इन बॉल्स को चावल के आटे में डाले और कोट करें।
- फिर से पानी में डालकर निकालें और तीसरी बार भी चावल के आटे से कोट करें।
- गीलेपन की वजह से चावल का आटा अच्छी तरह से बॉल्स से चिपक जाएगा।
- बस गैस पर किसी गहरे बर्तन यानी भगोने वगैरह में पानी उबलने को रखें। जब पानी अच्छी तरह से खौलने लगे तो तैयार बॉल्स को पानी में डालकर करीब 6 मिनट तक पकने देना है।
- जैसे ही ये पक जाएं तो इन्हें किसी छन्नी की मदद से बाहर निकालें। जिससे कि पानी पूरी तरह से छन जाए।
- बस तैयार हैं आपके टेस्टी मोमोज, जिन्हें कोई लेजी इंसान भी बनाकर तैयार कर सकता है और जिसे बनाने के लिए किसी भी तरह के आटे को गूंथने और बेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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