सावन स्पेशल: व्रत और भोग के लिए बना लें ये टेस्टी मखाना बर्फी, 3 कप दूध से होगी तैयार!
सावन के साथ ही तीज त्यौहारों और व्रत की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में ये मखाना बर्फी ना सिर्फ स्वाद, बल्कि आपको भरपूर एनर्जी देने का भी काम करेंगी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और बनाने में भी आसान हैं।
सावन के महीने के साथ ही तीज-त्यौहारों की भी शुरुआत हो गई है। ऐसे में अक्सर कुछ मीठा बनता ही रहता है। इन दिनों बहुत से व्रत भी पड़ते हैं, जिनमें कुछ मीठा खाने को मिल जाए तो शरीर में एनर्जी आ जाती है। ऐसे मौकों के लिए मखाना बर्फी एक बढ़िया ऑप्शन है। दूध और मखाने से बनी ये बर्फी सिर्फ खाने में ही टेस्टी नहीं लगती, बल्कि काफी पौष्टिक भी होती है। सुबह से व्रत हैं, तो दूध के साथ एक दो बर्फी खा लें, शरीर में एनर्जी आ जाती है। वहीं त्यौहारों पर घर में कुछ मीठा बनाना हो, तो भी आप ये प्रोटीन और कई पोषक तत्वों से भरपूर मखाना बर्फी बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसके लिए आपको मावा, मैदा या किसी भी तरह के आटे की जरूरत नहीं होती है। बस दूध, मखाना, ड्राई फ्रूट्स और कुछ चीजों की मदद से बहुत ही बढ़िया मिठाई तैयार हो जाती है। आइए रेसिपी देख लेते हैं-
व्रत स्पेशल मखाना बर्फी बनाने के लिए सामग्री
सावन में व्रत रह रही हों या कुछ मीठे में बनाना हो, ये स्वादिष्ट मखाना बर्फी बनाकर रेडी कर सकती हैं। इसके लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- भुना मखाना (2 कप), फुल क्रीम दूध (3 कप), मिल्क पाउडर (1 कप), चीनी (आधा कप), कद्दूकस किया हुआ नारियल (आधा कप), देसी घी (2 चम्मच), इलायची पाउडर (आधा चम्मच) और गार्निशिंग के लिए चांदी का वर्क (ऑप्शनल)।
खूब टेस्टी और पौष्टिक बनती हैं ये मखाना बर्फी
बिना मावा, बिना मलाई के मुंह में घुलने वाली ये मखाना बर्फी स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी काफी पौष्टिक होती है। सावन के महीने में आप इन्हें बनाकर रख सकती हैं। व्रत में भी काम आएंगी और कुछ मीठा खाने का दिल करे, तो भी आप मखाना बर्फी खा सकते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप इन्हें बनाने का तरीका जानते हैं -
स्टेप 1- सबसे पहले मखाना को एक पैन में ड्राई रोस्ट कर लें या चाहें तो हल्के से देसी घी में भी भून सकती हैं। फिर इनके हल्का ठंडा होने के बाद मिक्सर में पीसकर एक पाउडर बना लें।
स्टेप 2- एक मोटी तली के पैन में दो कप फुल क्रीम दूध गर्म होने के लिए रखें। इसमें मखाना पाउडर एड करें और चलाते हुए अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद उसपर से एक कप दूध और एड करें। एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा।
स्टेप 3- अब इस मिक्सचर में मिल्क पाउडर यानी सूखा दूध एड करें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और टेक्चर आता है। इस दौरान लगातार चलाते रहें, ताकि किसी तरह की गुठलियां ना बनें।
स्टेप 4- अब इस मिक्सचर में कद्दूकस किया हुआ नारियल और स्वादानुसार चीनी एड करें। फिर इसमें देसी घी मिलाएं और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मिक्सचर को गाढ़ा होने तक पकाएं।
स्टेप 5- जब ये मिक्सचर पैन की तली को छोड़ने लगे, तब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दें।
स्टेप 6- एक प्लेट या ट्रे पर घी लगाकर ग्रीस कर लें, फिर ये मिक्सचर उसमें ट्रांसफर करें। इसे अच्छे से फैला लें और ठंडा होने दें। सुंदर लुक देने के लिए चांदी के वर्क से गार्निशिंग करें, फिर अपने मनचाहे शेप में काट लें। मखाना बर्फी बनकर तैयार है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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