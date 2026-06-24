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मसालेदार और बिना लहसुन! ऐसी आलू भुजिया पहले नहीं खाई होगी, नोट कर लें रेसिपी

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आपको चाय के साथ कुछ करारा खाने का मन करता है, तो घर पर बिना लहसुन के स्वादिष्ट आलू भुजिया बना सकते हैं। यह स्वाद में बिल्कुल बाजार जैसी लगती है और बनाना भी बेहद आसान है।

मसालेदार और बिना लहसुन! ऐसी आलू भुजिया पहले नहीं खाई होगी, नोट कर लें रेसिपी

शाम की चाय हो या अचानक कुछ चटपटा खाने का मन करे, आलू भुजिया लगभग हर घर की पसंद होती है। ज्यादातर लोग इसे बाजार से खरीदकर खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर भी बिल्कुल बाजार जैसी करारी और मसालेदार आलू भुजिया बना सकते हैं?

खास बात यह है कि इस रेसिपी में लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए बिना लहसुन-प्याज खाने वाले लोग भी इसका स्वाद ले सकते हैं। एक बार घर पर बनी ताजी और कुरकुरी आलू भुजिया खा ली, तो बाजार वाली भुजिया भी फीकी लगने लगेगी। आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका।

आलू भुजिया बनाने के लिए सामग्री

चार उबले हुए आलू

एक कप बेसन

आधा कप चावल का आटा

एक छोटा चम्मच सोंठ पाउडर

एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर

आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

एक छोटा चम्मच चाट मसाला

आधा छोटा चम्मच काला नमक

स्वादानुसार नमक

एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

एक बड़ा चम्मच तेल

तलने या सेंकने के लिए तेल

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बनाने का तरीका

  • मसाला बनाएं: एक कटोरी में सोंठ पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, साधारण नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें।

Aloo Bhujia Making
  • भुजिया का आटा: सबसे पहले उबले हुए आलुओं को अच्छी तरह मसल लें, ध्यान रखें कि आलू में गुठलियां ना रहें। अब इसमें बेसन, चावल का आटा और तैयार मसाला डालें। इसके बाद एक बड़ा चम्मच तेल भी डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर मुलायम आटा गूंथ लें।

Aloo Bhujia Dough
  • अब बनाएं करारी भुजिया: तैयार आटे को जवे बनाने वाली मशीन में भर लें। अब मशीन की मदद से सीधे गर्म तेल में या बेकिंग ट्रे पर भुजिया निकालें। अगर तल रहे हैं, तो मध्यम आंच पर सुनहरा और करारा होने तक तलें। अगर कम तेल में बनाना चाहते हैं, तो बेक भी कर सकते हैं।

Aloo Bhujia Recipe
  • स्टोरेज: जब भुजिया पूरी तरह ठंडी हो जाए, तब इसे एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख दें।

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भुजिया को ज्यादा करारा बनाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

  1. आलू को पूरी तरह ठंडा होने दें, गर्म आलू से आटा चिपचिपा हो सकता है।
  2. चावल का आटा जरूर डालें, इससे भुजिया ज्यादा कुरकुरी बनती है।
  3. मध्यम आंच पर ही तलें, तेज आंच पर भुजिया ऊपर से जल सकती है और अंदर से नरम रह सकती है।

Aloo Bhujia Recipe

किन चीजों के साथ खा सकते हैं?

शाम की चाय के साथ

दही या रायते के ऊपर डालकर

चाट और भेल में मिलाकर

बच्चों के टिफिन में

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Shubhangi Gupta

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