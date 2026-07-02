ना ईनो, ना दही! सिर्फ 10 मिनट में बनाएं चावल का कुरकुरा डोसा, नाश्ते के लिए नोट कर लें रेसिपी
सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ टेस्टी और हेल्दी खाना है, जो फटाफट बन भी जाए तो चावल का ये इंस्टेंट डोसा एक बार जरूर ट्राई करें। इसका कुरकुरा स्वाद घर में सभी को पसंद आने वाला है। हल्का फुल्का खाने का मन हो, तो ये रेसिपी बेस्ट है।
सुबह के नाश्ते में कुरकुरा सा डोसा खाने को मिल जाए तो मजा आ जाता है। डोसा ना सिर्फ टेस्टी होता है, बल्कि काफी हेल्दी भी होता है। हालांकि इसमें दाल-चावल भिगोने का चक्कर, फिर बैटर को फर्मेंट करना; काफी टाइम लग जाता है। अगर पहले से तैयारी नहीं की हुई है, तब तो ब्रेकफास्ट में डोसा खाना भूल ही जाओ। फिर, कई बार ये क्रिस्पी भी नहीं बनता और काफी चीजों की भी जरूरत पड़ती है। आज हम आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले कर आए हैं। ये चावल का इंस्टेंट डोसा आप कुछ मिनटों में ही बना सकते हैं। इसके लिए ईनो, दही, सोडा जैसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। साथ ही बैटर को बनाकर घंटों रखना भी नहीं पड़ता है। सुबह के नाश्ते में फटाफट से कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना हो, तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कर के देखें।
चावल का इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए सामग्री
चावल का कुरकुरा इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- चावल का आटा (1 कप), बेसन (1 बड़ा चम्मच), सूजी (1 बड़ा चम्मच), पानी, बारीक कटी हुई प्याज (1 बड़ा साइज), बारीक कटी हुई गाजर (1), बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, करी पत्ता, जीरा (1 चम्मच), स्वादानुसार नमक, सेंकने के लिए तेल या देसी घी।
सुबह नाश्ते में बनाएं चावल का कुरकुरा और टेस्टी डोसा
नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी सा खाने का मन है, जो फटाफट बन भी जाए तो ये चावल का इंस्टेंट डोसा बनाकर ट्राई करें। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में चावल का आटा लें, और उसमें बारीक वाली सूजी और बेसन एड करें। सूजी से डोसा कुरकुरा बनता है, वहीं बेसन से उसमें एक अलग ही टेस्ट आता है। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स कर लें, ताकि किसी भी तरह की गुठलियां ना पड़ें।
आपको इस घोल को 2 मिनट के लिए अच्छी तरह फेंटना है, ताकि इसमें गांठ भी ना रहे और सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ध्यान रहे बैटर को एक ही दिशा में फेंटे। अब इसमें आप बारीक कटी हुई प्याज, गाजर, हरी मिर्च, हरा धनिया और करी पत्ता एड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई अपनी मनपसंद सब्जी बारीक चॉप कर के भी इसमें मिला सकते हैं। साथ में साबुत जीरा और स्वादानुसार नमक भी मिलाएं।
अब इस बैटर में और पानी डालना है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए इतना पानी डालें कि बैटर की कंसिस्टेंसी छाछ की तरह पतली हो जाए। फिर इसे लगभग 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। तब तक बैटर अच्छी तरह फूलकर सेट हो जाएगा। अब तवे पर तेल लगाकर गर्म कर लें। गैस की फ्लेम लो रखें, फिर डोसा का बैटर तवे पर डालें।
डोसा के किनारों पर और थोड़ा ऊपर की तरफ तेल अप्लाई करें। फिर इसे अच्छे से सिकने दें। जब डोसा के किनारे क्रिस्पी और ब्राउन दिखाई देने लगें, तो समझ लें डोसा पक गया है। ये काफी जालीदार सा बनता है। फिर इसे बीच से फोल्ड करें और प्लेट पर निकाल लें। आपका क्रिस्पी और टेस्टी डोसा बनकर तैयार है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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