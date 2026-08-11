ना ईनो, ना भिगोने का झंझट! सूजी को दही में घोलकर बनाएं जालीदार उत्तपम, देखें रेसिपी
नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना है, तो सिर्फ 10 मिनट में बनने वाला ये सूजी का उत्तपम एक बार जरूर ट्राई करें। बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट बनता है। साथ ही इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ती।
सुबह का नाश्ता हो या शाम की हल्की भूख, कुछ ऐसा खाने का मन होता है जो टेस्टी भी हो और जल्दी बन भी जाए। सूजी से बनने वाली एक ऐसी ही डिश की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसे बनाने में मुश्किल से 10-15 मिनट ही लगेंगे और पहले से भी कोई तैयारी कर के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डिश है, सूजी यानी रवा का उत्तपम, जो इतना जालीदार और स्वादिष्ट बनता है कि खा कर मजा आ जाएगा। इसे फर्मेंट करने के लिए रखने की जरूरत नहीं है और बहुत कम चीजों में आप इसे तैयार कर सकते हैं। बच्चे अक्सर खाने में कुछ बढ़िया की डिमांड करते रहते हैं, ऐसे में उनके लिए ये डिश एकदम परफेक्ट रहने वाली है। इस प्रॉपर रेसिपी को फॉलो करने पर आप पहली बार में ही बिल्कुल सॉफ्ट, जालीदार सूजी का उत्तपम बना पाएंगे। आइए जानते हैं-
सूजी का उत्तपम बनाने के लिए सामग्री
सॉफ्ट और जालीदार सूजी का उत्तपम बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी वो हैं- सूजी/ रवा (1 कप), दही (आधा कप), पानी (जरूरत के हिसाब से), स्वादानुसार नमक, बेकिंग सोडा (चुटकी भर), बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, ताजा हरा धनिया पत्ता, तेल/घी/बटर (सेंकने के लिए) और टोमैटो केचअप या चटनी साथ में सर्व करने के लिए।
सिर्फ 10 मिनट में बनाएं सूजी का ये टेस्टी नाश्ता
सुबह नाश्ते में कुछ हेल्दी, टेस्टी और फटाफट बनाना है; तो ये सूजी का उत्तपम परफेक्ट ऑप्शन है। इसे बनाने के लिए आपको बारीक वाली सूजी लेनी है। अगर सूजी थोड़ी मोटी है तो एक बार मिक्सर में चलाकर उसे बारीक कर लें। अब एक मिक्सर में बारीक वाली सूजी, दही, स्वादानुसार नमक और चुटकी भर बेकिंग सोडा डालकर पीस लें। साथ में आप थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं, ताकी बैटर ज्यादा गाढ़ा ना हो। इन सभी चीजों को पीसकर एक मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाकर तैयार कर लें।
अब गैस पर एक तवा गर्म करें और उसपर अच्छे से तेल, बटर या घी लगा लें। फिर किसी चमचे की मदद से उत्तपम का बैटर तवे पर डालें और गोल शेप में फैला लें। ध्यान रहे, इसे आपको ज्यादा पतला नहीं फैलाना है। उत्तपम थोड़ा मोटा ही रहता है। इसके ऊपर आप बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और अपनी कोई भी मनपसंद सब्जी एड कर सकते हैं। अब इसे एक तरफ से अच्छी तरह सिकने दें, फिर पलटकर दूसरी साइड भी सेंक लें। जब ये दोनों तरफ से हल्का सुनहरा हो जाए, तो समझ लें उत्तपम बनकर तैयार है।
सर्विंग टिप- गरमा-गरम रवा उत्तपम को आप टोमैटो केचअप या फिर नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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