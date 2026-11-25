ना भिगोना, ना फर्मेंटेशन! सिर्फ 10 मिनट में बनाएं पालक का हेल्दी और टेस्टी डोसा, नोट करें रेसिपी
सुबह का नाश्ता हो या शाम की हल्की भूख, पालक का ये इंस्टेंट डोसा आप 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके बैटर को फर्मेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना सॉफ्ट, स्पंजी और टेस्टी डोसा बनकर तैयार होता है कि एक बार आप इसे बनाकर खा लेंगे तो बार-बार ट्राई करना चाहेंगे।
सुबह के नाश्ते में कुछ ऐसा खाने का मन करता है, जो हेल्दी भी हो और खाने में भी टेस्टी लगे। वहीं सुबह ज्यादा टाइम भी नहीं होता, इसलिए ऐसी डिश बढ़िया रहती है जो जल्दी बन भी जाए। आज की रेसिपी कुछ ऐसी ही है। आज हम आपके साथ इंस्टेंट पालक डोसा बनाने की विधि शेयर कर रहे हैं। ताजे पालक से बना हरे रंग का ये डोसा खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाने के लिए आपको कुछ भी भिगोकर रखने या बैटर फर्मेंट करने की जरूरत नहीं है। बच्चे हरी सब्जियां खाने में नखरे करते हैं तो उन्हें आप ये डोसा बनाकर खिला सकते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें आपने पालक डाला है। ब्रेकफास्ट, लंच या शाम की हल्की भूख के दौरान आप कभी भी ये इंस्टेंट डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। आइए फटाफट से इसकी रेसिपी जान लेते हैं।
इंस्टेंट पालक डोसा बनाने के लिए सामग्री
सॉफ्ट और स्पंजी इंस्टेंट पालक डोसा बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- हरी मिर्च (2-3), अदरक (1 इंच का टुकड़ा), ताजा हरा धनिया (5-6 डंठल), पालक (200 ग्राम), सूजी (1 कप), दही (आधा कप), नमक (स्वादानुसार), ईनो (आधा चम्मच), नींबू का रस (आधा), तेल या बटर (सेंकने के लिए)।
पालक से बनाएं हेल्दी और टेस्टी डोसा
स्टेप 1- डोसा का बैटर बनाकर तैयार करें
सबसे पहले डोसा का बैटर बनाकर तैयार करें। इसके लिए एक मिक्सर में हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक डालें। इसके अलावा ताजे पालक के पत्ते, सूजी और दही एड करें और इन्हें पीसकर एक स्मूद सा बैटर तैयार कर लें। हरी मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
स्टेप 2- बैटर में मिलाएं ईनो और नमक
बैटर में स्वादानुसार नमक मिलाएं, फिर थोड़ा सा पानी एड करें। बैटर की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, यानी ये ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही पतला। अब बैटर में थोड़ा सा ईनो और आधा नींबू मिलाएं। ईनो की जगह आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें।
स्टेप 3- तवे पर डोसा सेंक लें
गैस पर एक नॉन स्टिक तवा चढ़ाएं। जैसे ही तवा मीडियम गर्म हो, इसपर थोड़ा सा तेल डालें फिर किसी कागज या कपड़े की मदद से तवे पर फैलाते हुए पोंछ लें। अब एक चमचा भरकर डोसा बैटर डालें और इसे तवे पर गोल-गोल फैला लें। डोसा का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।
कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि डोसा क्रिस्पी होने लगा है और इसके ऊपर जाली बनना शुरू हो गई है। इसी समय डोसा पर बटर या तेल लगाएं, फिर इसे पलटकर कुछ सेकंड के लिए सेंक लें। ये डोसा थोड़ा सॉफ्ट, फ्लफी और मोटा बनता है, इसलिए ज्यादा क्रिस्पी करने की कोशिश ना करें।
सर्विंग टिप- गरमा-गरम डोसा को नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी या सांभर के साथ सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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