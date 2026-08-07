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बच्चे नहीं खाते लौकी? सूजी के साथ मिलाकर बनाएं ये क्रिस्पी डोसा, बार-बार करेंगे डिमांड!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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नाश्ते के लिए कोई हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो ये लौकी का डोसा एक बार जरूर ट्राई करें। ये बहुत क्रिस्पी बनता है और मुश्किल से 15 मिनट में तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको दाल-चावल भिगोने का झंझट भी नहीं करना पड़ेगा।

Instant Lauki Dosa Recipe
लौकी का डोसा

लौकी एक ऐसी सब्जी है, जिसका नाम सुनते ही बच्चे तो क्या बड़े भी मुंह बना लेते हैं। ऐसे में उन्हें लौकी जैसी पौष्टिक सब्जी खिलाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। लेकिन लौकी की ही एक ऐसी रेसिपी है, जिसे बच्चे बार-बार आप से बनवाने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लौकी के क्रिस्पी टेस्टी डोसा की, जो नाश्ते के लिए एक हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है। नॉर्मल डोसा बनाने के लिए दाल-चावल भिगोने की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें आपको कोई भी तैयारी पहले से करने की जरूरत नहीं है। सुबह के ब्रेकफास्ट में फटाफट से आप लौकी का कुरकुरा डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपी काफी सिंपल है। आपने पहले कभी डोसा नहीं बनाया है, तो भी इसे फॉलो कर के आप परफेक्ट क्रिस्पी डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं रेसिपी-

लौकी का क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए सामग्री

नाश्ते में लौकी का टेस्टी और हेल्दी डोसा बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- कटी हुई लौकी (1 कप), बारीक वाली सूजी (1 कप), ताजा हरा धनिया पत्ता (50 ग्राम), अदरक का टुकड़ा (2 इंच), हरी मिर्च (2), दही (आधा कप), पानी (आधा कप), काली मिर्च का पाउडर (आधा चम्मच), नमक (आधा चम्मच), बेकिंग सोडा (1/4 चम्मच), सेंकने के लिए घी या तेल, चीज (ऑप्शनल)।

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स्टेप बाय स्टेप सीखें लौकी का हेल्दी डोसा बनाना

स्टेप 1- सबसे पहले लौकी को अच्छे से धो कर के छील लें, फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। ताकि मिक्सर में पीसने पर आसानी हो।

स्टेप 2- अब एक मिक्सर में लौकी के टुकड़े डालें। साथ में बारीक सूजी भी एड करें। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है, तो पहले इसे एक बार मिक्सर में चलाकर बारीक कर लें।

स्टेप 3- लौकी और सूजी के साथ मिक्सर में थोड़ा सा ताजा हरा धनिया, अदरक का टुकड़ा, ताजी हरी मिर्च और थोड़ी सी फ्रेश दही डालकर ग्राइंड कर लें। इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाएं ताकी एक स्मूद सा बैटर बनकर तैयार हो जाए।

स्टेप 4- अब इस डोसा बैटर में थोड़े से मसाले एड करें। जैसे- काली मिर्च का पाउडर और नमक। साथ में चुटकी भर बेकिंग सोडा और बिल्कुल थोड़ा सा पानी भी मिलाएं, ताकि ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। बैटर की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, ना ज्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज्यादा पतला।

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स्टेप 5- अब एक नॉन स्टिक तवे को गैस पर चढ़ाएं। जैसे ही तवा मीडियम गर्म हो जाए, इसपर डोसा बैटर डालें और चमचे की मदद से अच्छी तरह फैला लें।

स्टेप 6- जैसे ही डोसा एक साइड से सिकने लगे तभी थोड़ा सा देसी घी या तेल उसके ऊपर डालें और थोड़ी देर क्रिस्पी होने दें। ध्यान रखें डोसा एक ही साइड से सेंका जाता है, इसलिए इसे चीले की तरह पलटे ना।

स्वाद की टिप- डोसा के ऊपर आप थोड़ा सा चीज भी एड कर सकते हैं। जब चीज मेल्ट हो जाए तो डोसा को फोल्ड करें और गरमा-गरम सर्व करें।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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