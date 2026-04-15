ना ईनो, ना सोडा, ना दही! भटूरे का आटा ये 1 चीज डालकर लगाएं, हलवाइयों जैसे फूले-फूले बनेंगे
Bhature Recipe: घर पर भटूरे सही से फूलते नहीं या फिर ईनो, सोडा, दही का झंझट नहीं पालना है; तो एक बार इस तरह से बनाकर देखें। गुब्बारे जैसे फूले-फूले भटूरे खा कर मजा ही आ जाएगा।
छोले भटूरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। खासतौर से घर के बने हुए भटूरों की तो बात ही कुछ और होती है। हालांकि असली मजा तब है जब भटूरे एकदम फूले-फूले, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्प बनें। इसके लिए आटे में यीस्ट, सोडा, दही, ईनो जैसी चीजें मिलाए जाती हैं, जिससे भटूरे का ये परफेक्ट टेक्सचर आता है। हालांकि कई बार तो पूरी रेसिपी फॉलो करने पर भी भटूरे फूलते नहीं और फिर कई बार ये चीजें घर में मौजूद भी नहीं होतीं। आज हम आपके लिए इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले कर आए हैं। इस तरीके से आप बिना सोडा, दही, ईनो या यीस्ट के बिल्कुल परफेक्ट भटूरे बना लेंगी। इसमें ना ज्यादा टाइम लगेगा और आपके भटूरे भी गुब्बारे की तरह फूलेंगे।
भटूरे बनाने के लिए सामग्री
हलवाइयों जैसे फूले-फूले भटूरे बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- दूध (1 कप), नींबू का रस, मैदा (2 कप), देसी घी (1 चम्मच), नमक (स्वादानुसार)
हलवाइयों जैसे फूले-फूले भटूरे बनाने की विधि
बिना सोडा, ईनो, यीस्ट और दही के भी आप बिल्कुल हलवाइयों जैसे फूले-फूले भटूरे बना सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप दूध चढ़ा दें। जब इसमें उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम धीमी करें और 1 चम्मच नींबू का रस डालकर मिक्स कर लें। इससे दूध फट जाएगा। इस दूध को ठंडा होने के लिए रख दें। ये भटूरे में खमीर उठाने के काम आएगा।
अब एक परात में मैदा ले लें। उसमें थोड़ा सा देसी घी और स्वादानुसार नमक मिलाएं। अब जो दूध आपने फाड़कर रखा हुआ था, उसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिलाएं और आटे को गूंथ लें। आपको आटा गीला ही रखना है, यानी हल्का सा चिपचिपा ही रहने दें।
इसके बाद सबसे जरूरी स्टेप है आटे में खमीर उठाना। इसके लिए आपको आटे को परात पर जोर-जोर से पटकना है। आपने हलवाइयों को देखा ही होगा कि कैसे वो पटक-पटक कर आटा लगाते हैं। थोड़ी सी देर में आटा एकदम परफेक्ट हो जाएगा, इसका चिपचिपापन भी कम हो जाएगा।
अब आटे पर हल्का सा तेल लगाएं और इसे किसी क्लिंग रैप या प्लास्टिक की सफेद पन्नी में अच्छी तरह रैप पर के लगभग एक घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ दें। आप देखेंगी कि एकदम परफेक्ट खमीर उठा है। इसके बाद आटे से लोइयां बना लें, इनपर हल्की सी मैदा लगाकर बेल लें। तेल को हुई फ्लेम पर गर्म करें, फिर भटूरा तलने के लिए डालें। इसे हल्का दबाते हुए फ्राई करें, बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूलेंगे।
(Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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