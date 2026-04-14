ना मलाई, ना मिल्क पाउडर! सिर्फ 1/2 लीटर दूध से पूरी फैमिली के लिए बनाएं मलाईदार कुल्फी
Kulfi Recipe: आमतौर पर हमें लगता है कि कुल्फी बनाने में काफी मेहनत और टाइम लगेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आधा लीटर दूध से आप पूरी फैमिली के लिए बिल्कुल बाजार जैसी कुल्फी बना सकती हैं और तरीका भी बेहद सिंपल है।
गर्मियों के मौसम में ठंडी-ठंडी कुल्फी खाने का मजा कुछ और ही होता है। इसका रबड़ीदार और मलाईदार स्वाद मुंह में एकदम घुल सा जाता है। खासतौर से दोपहर के खाने के बाद तो मीठे में कुछ ऐसा ही खाने की क्रेविंग होती है। खैर, कुल्फी की एक खासियत ये भी है कि इसे घर में बनाना काफी ज्यादा आसान है। आमतौर पर हमें लगता है कि कुल्फी बनाने में काफी मेहनत और टाइम लगेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आधा लीटर दूध से आप पूरी फैमिली के लिए बिल्कुल बाजार जैसी कुल्फी बना सकती हैं और तरीका भी बेहद सिंपल है। इंस्टाग्राम पर योगिता वनवे ने इस रेसिपी को शेयर किया है। तो चलिए इस बार गर्मियों में बाहर से कुल्फी लाने की जगह घर में ही बनाकर एंजॉय करते हैं।
घर पर कुल्फी बनाने के लिए सामग्री
गर्मियों में घर पर ही मलाईदार कुल्फी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- बादाम (15-20), काजू (12-15), फुल क्रीम दूध (आधा लीटर), चीनी (स्वादानुसार) और इलायची पाउडर (आधा चम्मच)।
सिर्फ आधा लीटर दूध से पूरी फैमिली के लिए कुल्फी बनाएं
कुल्फी बनाने की कई रेसिपी आपने देखी होंगी, लेकिन इससे सिंपल ढूंढना मुश्किल है। इस रेसिपी में आपको मिल्क पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क या कॉर्न फ्लोर जैसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बस दूध और काजू-बादाम हैं तो फटाफट से आप ये मलाईदार सी कुल्फी बनाकर रेडी कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो काजू और बादाम को एक कटोरी पानी में भिगोकर रख दें। कम से कम दो घंटे के लिए छोड़ दें, चाहें तो रातभर के लिए भी रख सकती हैं।
अब एक बर्तन में आधा लीटर दूध को गर्म होने के लिए रख दें। इसे आपको मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पका लेना है। जब तक दूध पक रहा है, तब तक भिगोए हुए काजू-बादाम को पीसकर एक पेस्ट सा तैयार कर लें। इसे दूध में मिलाएं और दो-तीन मिनट के लिए पकने दें। दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें।
इसके बाद एक बर्तन में सिर्फ चीनी डालकर उसको अच्छी तरह पिघला लें। ये कैरेमल सीरप बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे पकाकर रखे हुए गर्म दूध में चलाते हुए एड करें। आपको लगातार इसे मिक्स करते रहना है, ताकि चीनी दूध में अच्छी तरह मिल जाए। फ्लेवर और खुशबू के लिए आप थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मिला सकती हैं। सभी चीजों को मिलाएं और ठंडा होने दें।
ठंडा होने के बाद दूध के इस मिक्सचर को एक बार मिक्सर में पीस लें। इससे पेस्ट एकदम स्मूद हो जाएगा और सभी चीजें आपस में अच्छी तरह मिल भी जाएंगी। अब इस मिक्सचर को कुल्फी मोल्ड या पेपर कप में डालें और लगभग 7-8 घंटे के लिए फ्रिज में जमने छोड़ दें। रातभर के लिए इसे फ्रिज में रख देंगी तो सुबह बिल्कुल मलाईदार और टेस्टी सी कुल्फी बनकर रेडी हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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