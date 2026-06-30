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सिर्फ 2 चीजों से बनाएं मार्केट जैसी क्रीमी और टेस्टी मैंगो आइसक्रीम, सबसे आसान है ये रेसिपी

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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मैंगो आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही है, तो सिर्फ 2 चीजों से आप ढेर सारी आइसक्रीम घर पर ही बना सकते हैं। खाने में ये बिल्कुल मार्केट वाली आइसक्रीम जैसी लगती है, मुंह में रखते ही घुल जाए। इन गर्मियों में ये रेसिपी जरूर ट्राई करें।

सिर्फ 2 चीजों से बनाएं मार्केट जैसी क्रीमी और टेस्टी मैंगो आइसक्रीम, सबसे आसान है ये रेसिपी

गर्मियों के मौसम में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाने की क्रेविंग भला किसे नहीं होती। वो भी बात हो मैंगो आइसक्रीम की, तो ये बच्चों से ले कर बड़ों तक सभी की फेवरिट होती है। हमें अक्सर लगता है कि मार्केट जैसी मैंगो आइसक्रीम घर पर बनाना मुश्किल और झंझट भरा है। इसके लिए कंडेस्ड मिल्क, मिल्क पाउडर और व्हिपिंग क्रीम जैसी कई चीजों की जरूरत पड़ेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज वाली रेसिपी से आप सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स में ही मार्केट जैसी क्रीमी और टेस्टी आम की आइसक्रीम घर पर बना सकते हैं। ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं, पका हुआ मीठा आम और दूध। साथ में आप चीनी भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। बस इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जिसे ध्यान में रखकर एकदम परफेक्ट मैंगो आइसक्रीम बनाकर तैयार हो जाएगी।

सिर्फ 2 चीजों से बनाएं आम की टेस्टी आइसक्रीम

बिल्कुल बाजार जैसी क्रीमी और टेस्टी मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होगी। 4 मीठे पके हुए आम (बड़े साइज के) और एक लीटर दूध। आप चाहें तो दूध में आधा कप के करीब चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वरना नेचुरली भी ये काफी मीठी होती है। बस इन दो चीजों से पूरे घर के लिए मुंह में घुलने वाली आम की आइसक्रीम बनाकर तैयार की जा सकती है।

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मार्केट जैसी मैंगो आइसक्रीम बनाने की विधि

घर पर मैंगो आइसक्रीम बनाने की इससे सिंपल रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके लिए बस आपको पहले से थोड़ी तैयारी कर लेनी है। सबसे पहले आम को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इसे किसी प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करें और फ्रीजर में रख दें। आपको आम के टुकड़ों को पूरी तरह फ्रीज कर लेना हैं, यानी जमा लेना है।

अब गैस पर एक कढ़ाही चढ़ाएं और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर दूध उबलने के लिए रख दें। थोड़ा सा पानी डालने से दूध कढ़ाही की तली पर चिपकता नहीं है। अब इसमें आधा कप के करीब चीनी एड करें और दूध को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने दें। तब तक पकाएं जब तक दूध आधा नहीं हो जाता। दूध बिल्कुल गाढ़ा हो जाए तो गैस की फ्लेम बंद कर दें। अब दूध को ठंडा होने दें।

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काम की टिप: आइसक्रीम बनाने के लिए फुल क्रीम या डेयरी का गाढ़ा दूध इस्तेमाल करें। दूध गाढ़ा होगा तो आइसक्रीम भी ज्यादा क्रीमी और टेस्टी बनेगी।

इसके बाद एक मिक्सर में फ्रीज कर के रखे हुए आम और पका हुआ गाढ़ा दूध एड करें। इसमें आपको कुछ भी एकस्ट्रा एड करने की जरूरत नहीं है। इन्हें ब्लेंड कर के एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लें। ये ठंडा-ठंडा मिक्सचर आप ऐसे भी खा सकते हैं। वरना बाजार जैसी आइसक्रीम बनाने के लिए इसे किसी कंटेनर में डालें और सिर्फ एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। बिल्कुल गाढ़ी और टेस्टी मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी।

स्वाद की टिप: आइसक्रीम के ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से गार्निशिंग करें। ये देखने में भी सुंदर लगती है और खाने में भी अच्छा टेस्ट आता है।

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(Images Credit; Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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