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ना मलाई, ना मिल्क पाउडर! 1 पैकेट दूध में बिस्किट भिगोकर बनाएं राजभोग आइसक्रीम, देखें रेसिपी

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाने का दिल करे तो बाजार से लाने की जगह ये सिंपल सी रेसिपी ट्राई करें। इसके लिए आपको कोई बहुत फैंसी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं है। बस दूध बिस्किट और कुछ ड्राई फ्रूट्स से बहुत ही टेस्टी राजभोग आइसक्रीम बनकर तैयार होती है।

ना मलाई, ना मिल्क पाउडर! 1 पैकेट दूध में बिस्किट भिगोकर बनाएं राजभोग आइसक्रीम, देखें रेसिपी

गर्मियों का मौसम हो और ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाने का मन ना करे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। खासकर बच्चे तो इन दिनों रोज आइसक्रीम खाने की डिमांड करते हैं। ऐसे में घर पर ही उनके लिए टेस्टी सी आइसक्रीम बना ली जाए, उससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता। आज की रेसिपी कुछ ऐसी ही है। स्वाद से भरपूर और बनाने में हद से ज्यादा सिंपल। थोड़े से बिस्किट और दूध से इतनी क्रीमी और रिच राजभोग आइसक्रीम बनती है कि आप दोबारा मार्केट से लाने की गलती नहीं करेंगे। पूरी फैमिली के लिए महंगी और प्रिजर्वेटिव्स से भरी आइसक्रीम लाने से बेहतर रहेगा कि आप ये वाली रेसिपी आज ही ट्राई करें। तो आइए फटाफट से दूध और बिस्किट वाली राजभोग आइसक्रीम बनाना सीख लेते हैं-

घर पर क्रीमी एंड रिच राजभोग आइसक्रीम बनाने की सामग्री

घर पर राजभोग फ्लेवर आइसक्रीम बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- डाइजेस्टिव बिस्किट (8-10), फुल क्रीम दूध (आधा लीटर), बादाम (10-15), काजू (10-15), चीनी (स्वादानुसार), हरी इलायची, केसर के कुछ धागे और गर्मीशिन के कटे हुए ड्राई फ्रूट्स।

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दूध और बिस्किट से बनाएं क्रीमी राजभोग आइसक्रीम

गर्मियों में कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो या पूरी फैमिली के लिए ठंडी-ठंडी आइसक्रीम बनानी हो, ये सिंपल सी रेसिपी जरूर ट्राई करें। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में दूध गर्म होने के लिए रख दें। ध्यान रहे दूध थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। पैकेट वाला दूध ले रहे हैं, तो फुल क्रीम मिल्क में अच्छी-खासी क्रीमी आइसक्रीम बन जाती है।

अब जैसे ही दूध में एक उबाल आ जाए उसमें थोड़े से डाइजेस्टिव बिस्किट एड कर दें। साथ में साबुत बादाम और काजू भी। आइसक्रीम का गाढ़ापन और रिच टेस्ट इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की वजह से आएगा। अब अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है, तो 2-3 हरी इलायची या उसका पाउडर भी एड कर सकते हैं। साथ में चीनी भी स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कर के डालें क्योंकि बिस्किट पहले से ही काफी मीठे हैं।

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एक कटोरी में दो-तीन गर्म दूध निकालें और उसमें केसर के कुछ कतरे मिक्स करें। जब केसर अपनी रंगत छोड़ दे, तब उसे दूध वाले मिक्सचर में एड कर दें। इससे राजभोग आइसक्रीम का परफेक्ट कलर आता है। इन सभी चीजों को चलाते हुए थोड़ा सा पका लें, जब तक एक गाढ़ा सा मिक्सचर नहीं तैयार हो जाता। इसके बाद इसे ठंडा होने रख दें, फिर एक मिक्सर में पीसकर आइसक्रीम का बेस तैयार कर लें।

कितनी देर में जमेगी आइसक्रीम?

आइसक्रीम के इस पतले मिक्सचर को किसी कंटेनर में भरें और फ्रीजर में रख दें। आप चाहें तो इसे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर सकते हैं। ये खाने और देखने में काफी अच्छी लगेगी। अब लगभग 8 घंटे या रातभर के लिए जमने छोड़ दें, सुबह तक बिल्कुल परफेक्ट राजभोग आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगा।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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