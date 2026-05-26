ना क्रीम, ना कस्टर्ड पाउडर! 1 गिलास दूध से बनाएं मार्केट जैसी डिब्बी वाली आइसक्रीम, देखें रेसिपी
Ice Cream Recipe: गर्मियों में अगर कुछ ठंडा और क्रीमी खाने का मन हो, तो मार्केट में मिलने वाली डिब्बी आइसक्रीम से बेहतर कुछ नहीं। वही रिच और मलाईदार आइसक्रीम आप घर पर भी बहुत आसानी से बना सकती हैं, जानते हैं कैसे।
गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा है। खासकर वो बचपन में मिलने वाली डिब्बी वाली आइसक्रीम तो आपको याद ही होगी। उस जमाने में 5 रुपये की आ जाती थी, लेकिन आज तो उसके दाम भी बढ़ गए हैं। इसका क्रीमी स्वाद ही कुछ ऐसा था कि महंगे से महंगी आइसक्रीम मुकाबला नहीं कर सकतीं। चम्मच से मुंह में डालते ही ये पूरी तरह मेल्ट हो जाती है और इसकी खुशबू तो पूछो ही मत। डिब्बी वाली आइसक्रीम की खासियत ही इसका गाढ़ा, मलाईदार और देसी स्वाद होता है। वैसे आप घर पर भी सेम यही आइसक्रीम बना सकती हैं, वो भी बिल्कुल सस्ते में। इसके लिए आपको मार्केट वाली चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर चीजें जो आपके घर में मौजूद हैं, उनसे ही परफेक्ट क्रीमी और रिच फ्लेवर वाली आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी।
डिब्बी वाली आइसक्रीम बनाने के लिए सामग्री
बचपन में मिलने वाली डिब्बी वाली आइसक्रीम घर में बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- फुल क्रीम दूध (1 गिलास), गेहूं का आटा (1 चम्मच), मिल्क पाउडर (2 चम्मच), चीनी (1 कप), वनीला एसेंस या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, फूड कलर (ऑप्शनल)।
घर पर बनाएं मार्केट में मिलने वाली डिब्बी वाली आइसक्रीम
घर पर ही आप मार्केट जैसी डिब्बी वाली क्रीमी और टेस्टी आइसक्रीम बना सकती हैं। इसके लिए आपको किसी कंडेंस्ड मिल्क या क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस घर पर रखी कुछ चीजों से ही वो मलाईदार, रिच और क्रीमी टेस्ट आ जाएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध गर्म होने के लिए रख दें। आइसक्रीम बनाने के लिए हमेशा फुल क्रीम दूध इस्तेमाल करें, इससे ही वो गाढ़ा और क्रीमी फ्लेवर आता है।
जैसे ही दूध में एक उबाल आ जाए, इसमें स्वादानुसार चीनी एड करें। दूध को चलाते हुए चीनी को अच्छे से पकने दें, जबतक वो पूरी तरह पिघल ना जाए। अब एक कटोरी में 1 चम्मच गेहूं का आटा और 2 चम्मच मिल्क पाउडर में थोड़ा सा दूध मिलाकर एक घोल तैयार कर लें। चीनी मेल्ट होने के बाद दूध में धीरे-धीरे ये घोल एड करें। लगातार चलाती रहें ताकि दूध में किसी तरह की गुठलियां ना पड़ें। अब 5-7 मिनट के लिए दूध को और पका लें, फिर इस गाढ़े मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दें।
जैसे ही ये मिक्सचर ठंडा हो जाए इसे मिक्सर ग्राइंडर में एक बार अच्छे से पीस लें। फिर इसे फ्रीजर में रखें और लगभग 2-3 घंटे यानी आइसक्रीम के 50% तक जमने के बाद दोबारा मिक्सर ग्राइंडर में एक बार ब्लेंड कर लें। अब इस मिक्सचर को छोटी कटोरी या डिब्बी में ट्रांसफर करें, इसमें एक-एक बूंद अपना मनपसंद फ्लेवर एड करें, जैसे वनीला, चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी। चाहें तो एक-एक बूंद फूड कलर भी डाल सकती हैं, ये पूरी तरह ऑप्शनल है। अब इसे फ्रीजर में 7-8 घंटे या रातभर के लिए जमने छोड़ दें। डिब्बी वाली आइसक्रीम बनकर तैयार है।
(Credit- @RakshakiRasoi1_You Tube)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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