रात के चावल बच गए हैं? सिर्फ 4-5 चीजें मिलाकर बनाएं टेस्टी आइसक्रीम, बच्चे बार-बार मांगेंगे!
Ice Cream Recipe: आइसक्रीम खाने का मन हो तो रात के बचे हुए चावल में 4-5 चीजें मिलाकर आप घर पर ही रिच एंड क्रीमी आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी काफी सिंपल है और बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम बनती है। एक बार जरूर ट्राई करें।
गर्मियों में घर की बनी हुई आइसक्रीम खाना सभी को पसंद होता है। हालांकि इसमें इतने फैंसी इंग्रेडिएंट्स जैसे व्हिप्ड क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क का यूज होता है कि मार्केट से आइसक्रीम लाना ही सिंपल ऑप्शन लगता है। लेकिन क्या हो अगर घर की बची-कुची चीजों से भी एकदम मार्केट जैसी आइसक्रीम बना ली जाए? जी हां, अगर आपके यहां भी रात के चावल अक्सर बच जाते हैं, तो सुबह उन्हें फेंकने से बढ़िया है कि आप आइसक्रीम बनाकर तैयार कर लें। बचे हुए चावल की आइसक्रीम सुनने में अटपटी लग सकती है, लेकिन खाने में ये इतनी टेस्टी होती है कि कोई बता नहीं सकता कि इसे आपने घर पर बनाया है। खासकर ये तो आपको भी कहीं से नहीं लगेगा कि ये बचे हुए चावल से बनी है। तो चलिए फटाफट से ये समर स्पेशल रेसिपी सीख लेते हैं।
चावल से आइसक्रीम बनाने के लिए सामग्री
रात के बचे हुए चावल से आप मार्केट जैसी क्रीमी और रिच आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं। बस दो तीन चम्मच बचे हुए चावल ले लें और मिल्क पाउडर (2 चम्मच), फुल क्रीम दूध (1 कप), चीनी (2 चम्मच), हरी इलायची (3-4) और पका हुआ आम। आम का साइज बड़ा है तो एक आम काफी है, छोटे आम हैं तो दो ले सकते हैं।
बचे हुए चावल से आइसक्रीम कैसे बनाएं?
बचे हुए चावल से आइसक्रीम बनाना काफी सिंपल है। इसके लिए बस एक मिक्सर में थोड़े से चावल लें, उसमें दो चम्मच मिल्क पाउडर और फ्लेवर के लिए 3-4 हरी इलायची डाल दें। मिल्क पाउडर पहले से ही मीठा होता है, इसलिए चीनी थोड़ी काम मात्रा में मिलाएं। अब इसमें लगभग एक कप गाढ़ा दूध डालें। आप कच्चा या उबला हुआ कैसा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं।
चूंकि गर्मियों का सीजन है तो आइसक्रीम में आम का फ्लेवर देना तो बनता है। यकीन मानिए एक मीठा पका हुआ आम आपकी आइसक्रीम के स्वाद को बदलकर रख देगा। इसके लिए आम को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। थोड़ा सा आम बचाकर रख लें, इसे और भी बारीक टुकड़ों में काटें। आइसक्रीम खाते हुए ये टुकड़े मुंह में आते हैं तो काफी टेस्टी लगते हैं।
अब बाकी चीजों के साथ मिक्सर में आम के टुकड़े डालें और सभी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लें। एक गाढ़ा सा आइसक्रीम बेस बनकर तैयार हो जाएगा। इसे एक बर्तन में निकाल लें, इसमें बारीक कटे हुए आम के टुकड़े मिलाएं और मिक्स कर लें। अब इस बैटर को किसी ढक्कन वाले कंटेनर में ट्रांसफर करें और फ्रिजर में 6-7 घंटे या रातभर के लिए सेट होने छोड़ दें। आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स या टूटी-फ्रूटी से गार्निश करें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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