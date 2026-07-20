ब्रेड नहीं है, नो टेंशन! बिना ब्रेड के 10 मिनट में बनाएं टेस्टी और हेल्दी सैंडविच, बच्चे करेंगे पसंद
कभी आपने बिना ब्रेड के सैंडविच खाया है, अगर नहीं तो हम आपको उसकी रेसिपी बताने जा रहे हैं। बच्चों के टिफिन के लिए आप ये हेल्दी सैंडविच 10 मिनट में बनाकर पैक कर सकती हैं।
सैंडविच ज्यादातर हम ब्रेड से ही बनाते हैं, फिर चाहे वेज ब्रेड सैंडविच हो या फिर ग्रिल। सभी सैंडविच में ब्रेड का होना जरूरी होता है लेकिन क्या आपने बिना ब्रेड के कभी सैंडविच खाया है। मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने बिना ब्रेड वाले सैंडविच बनाने की आसान रेसिपी शेयर की है। इस रेसिपी में ब्रेड का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है और फिर भी क्रिस्पी और टेस्टी सैंडविच बनकर रेडी हो गया। खासतौर पर ये सैंडविच बच्चों को काफी पसंद आएगा, तो चलिए इसकी क्विक रेसिपी बताते हैं।
बिना ब्रेड वाली सैंडविच बनाने के लिए क्या चाहिए
1 कप सूजी
1/3 दही
3/4 कप पानी
1/2 नमक
गाजर
आलू
प्याज
टमाटर
1 सैशे ईनो
सूजी वाला बैटर करें रेडी
सबसे पहले 1 कप सूजी में माप के अनुसार दही, नमक, पानी मिलाकर बैटर रेडी कर लें। इस बैटर को ज्यादा पतला नहीं करना है, इसके लिए जरूरी है कि आप सही नाप से ही चीजों को डालें। फिर इस बैटर के करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक आपका बैटर रेस्ट कर रहा है, तब तक आप सब्जियों को बारीक काट लीजिए।
सैंडविच बनाने का सिंपल तरीका
अब आपको क्या करना है कि सभी कटी सब्जियों को सूजी वाले बैटर में मिलाकर ईनो मिक्स करना है। इसके साथ ही पानी मिलाकर बैटर को थोड़ा सा और ढीला कर लें। अब आपको सैंडविच मेकर रेडी करना है और उसमें थोड़ा सा बटर लगाकर हीट करें। फिर सूजी वाले बैटर को उस पर लगाएं और चीज स्लाइस लगाएं। चीज के ऊपर से फिर बैटर लगाएं और करीब 10 मिनट के लिए मेकर में सैंडविच बनने दें। आप दोनों साइड से इसी तरह से सेंक लें। बस आपके बिना ब्रेड वाले क्रिस्पी सैंडविच बनकर तैयार हो जाएंगे।
बिना मेकर के कैसे बनाएं
अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है, तब भी आप इस सैंडविच को बना सकते हैं। आप नॉन-स्टिक पैन या तवा लीजिए और उस पर घी या बटर लगा दें। फिर सैंडविच वाले बैटर को उसी शेप में उस पर डाल दें। अब धीमी आंच करें और किसी ढक्कन से 5 मिनट के लिए कवर करें। फिर ऐसा ही दूसरी तरफ सेंकने के लिए करें। बस ऐसे बिना मेकर के ही सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगा।
बच्चों को आएगा पसंद
ब्रेड ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है और बच्चे हर दिन कुछ नया खाना पसंद करते हैं। ऐसे में आप सूजी वाला ये बैटर बनाकर फ्रिज में रख सकती हैं। सुबह सिर्फ सब्जियों को काट लें और बैटर में मिलाकर सैंडविच तैयार करें। बस बच्चों के पसंदीदा सॉस के साथ टिफिन में पैक करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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