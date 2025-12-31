Hindustan Hindi News
कुछ हटकर, कुछ देसी: नए साल के जश्न में गाजर की खीर का स्वाद

संक्षेप:

नए साल के जश्न को मीठे स्वाद के साथ खास बनाएं गाजर की खीर से। दूध, ताजी गाजर और ड्राई फ्रूट्स से बनी यह डेजर्ट रेसिपी स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भी है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आती है।

Dec 31, 2025 08:18 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
नया साल खुशियों, नए संकल्पों और स्वादिष्ट पकवानों के साथ मनाया जाता है। इस खास मौके पर अगर घर में बना पारंपरिक और पौष्टिक डेजर्ट मिल जाए, तो जश्न और भी यादगार हो जाता है। गाजर की खीर एक ऐसी ही रेसिपी है जो स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखती है। आमतौर पर हम गाजर से हलवा बनाते हैं, लेकिन खीर के रूप में गाजर का इस्तेमाल एक अलग और रिच फ्लेवर देता है। सर्दियों में मिलने वाली ताजी लाल गाजर इसमें प्राकृतिक मिठास और सुंदर रंग जोड़ती है। दूध, ड्राई फ्रूट्स और खुशबूदार इलायची के साथ पकाई गई गाजर की खीर ना सिर्फ बच्चों को पसंद आती है, बल्कि बुजुर्गों के लिए भी हल्की और सुपाच्य मानी जाती है। न्यू ईयर पार्टी में इसे गरम या ठंडा, दोनों तरह से परोसा जा सकता है। अगर आप इस बार कुछ अलग, लेकिन देसी और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो गाजर की खीर एक बेहतरीन विकल्प है।

गाजर की खीर बनाने की रेसिपी

आवश्यक सामग्री: 4 मध्यम आकार की गाजर (कद्दूकस की हुई), 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 4–5 टेबलस्पून चीनी (स्वाद अनुसार), 8–10 काजू (कटे हुए), 8–10 बादाम (पतले कटे हुए), 1 टेबलस्पून किशमिश, 3–4 हरी इलायची (पिसी हुई), 1 टीस्पून घी

बनाने की विधि:

  • सबसे पहले भारी तले की कड़ाही में घी गर्म करें और उसमें कद्दूकस की हुई गाजर डालकर 3–4 मिनट हल्का सा भूनें।
  • अब इसमें दूध डालें और मध्यम आंच पर पकने दें। बीच-बीच में चलाते रहें ताकि दूध नीचे ना लगे।
  • जब गाजर नरम हो जाए और दूध थोड़ा गाढ़ा होने लगे, तब इसमें चीनी डालें।
  • इसके बाद कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर मिलाएं।
  • खीर को तब तक पकाएं जब तक मनचाही गाढ़ी कंसिस्टेंसी ना आ जाए।
  • गैस बंद करें और हल्की ठंडी या गरम, जैसे चाहें, परोसें।

हेल्थ टिप:

  • चीनी की जगह गुड़ पाउडर या खजूर पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • लो-फैट वर्जन के लिए टोंड दूध भी लिया जा सकता है।

गाजर की खीर: क्यों है न्यू ईयर के लिए खास?

  1. पौष्टिकता से भरपूर: गाजर में मौजूद बीटा-कैरोटीन, दूध का कैल्शियम और ड्राई फ्रूट्स की एनर्जी इसे एक हेल्दी डेजर्ट बनाती है।
  2. सर्दियों के लिए परफेक्ट: ठंड के मौसम में गाजर शरीर को गर्म रखने में मदद करती है, वहीं दूध और मेवे ताकत देते हैं।
  3. कस्टमाइज करने की सुविधा: आप इसमें शुगर की जगह गुड़, लो-फैट दूध या प्लांट-बेस्ड दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
  4. पारंपरिक स्वाद में नया ट्विस्ट: इलायची, केसर और भुने मेवे इसे फेस्टिव टच देते हैं जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए एकदम सही है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
