नए साल पर मीठे में बनाएं पाइनेपल लड्डू , पूनम देवनानी ने शेयर की बेहद टेस्टी रेसिपी

संक्षेप: Pineapple Laddoo Recipe At Home : यह रेसिपी बनाने में बेहद आसान और खाने में इतनी टेस्टी है कि घर आए मेहमान इसकी खुशबू और स्वाद को लंबे समय तक याद रखेंगे। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं टेस्टी और ईजी हलवाई स्टाइल पाइनेपल लड्डू रेसिपी।

नया साल 2026 अपने साथ नई उमंग, नई खुशियां और नए सपने लेकर आता है। यही वजह है कि हर कोई साल के पहले दिन का स्वागत गर्मजोशी के साथ करना पसंद करता है। अगर आप भी नए साल का स्वागत घर पर कुछ मीठा बनाकर करना चाहते हैं लेकिन वहीं पुरानी लड्डू बर्फी को डेजर्ट की प्लेट में जगह नहीं देना चाहते हैं तो ट्राई करें पूनम देवनानी की रिफ्रेशिंग और टेस्टी पाइनेपल लड्डू रेसिपी। इस रेसिपी में आपको अनानास की हल्की खटास और मिठास का अनूठा कॉम्बो चखने को मिलेगा। यह रेसिपी बनाने में बेहद आसान और खाने में इतनी टेस्टी है कि घर आए मेहमान अनानास के खट्टे-मीठे जायके और नारियल की सोंधी खुशबू के अनोखे कॉम्बिनेशन को लंबे समय तक याद रखेंगे। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं टेस्टी और ईजी हलवाई स्टाइल पाइनेपल लड्डू रेसिपी।

पाइनेपल लड्डू बनाने के लिए सामग्री -1 पाइनेपल

-1 बड़ा चम्मच घी

-10-15 केसर के धागे

-डेढ़ कप सूखा नारियल

-आधा कप मिल्कमेड

पाइनेपल लड्डू बनाने का तरीका पाइनेपल लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्रेश अनानास के छिलके उतारकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। इसके बाद इन टुकड़ों को मिक्सी में डालकर उनकी बारीक स्मूथ प्यूरी तैयार कर लें। पाइनेपल की प्यूरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि प्यूरी में अनानास के बड़े टुकड़े न रहें। अब एक कड़ाही में थोड़ा सा घी डालकर गरम करें। जब घी पिघल जाए, तो उसमें पाइनेपल प्यूरी डालकर पकाएं। प्यूरी का रंग हल्का लगे तो आप इसमें 10 से 15 केसर के धागे भिगोकर डाल दें। ऐसा करने से लड्डू का रंग और खुशबू दोनों बढ़िया हो जाते हैं।