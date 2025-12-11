लहसुन का अचार बनाने की बिल्कुल नई रेसिपी, स्वाद आएगा जोरदार
Garlic Achar Recipe: सर्दियों में काफी सारे लोग लहसुन का अचार खाना पसंद करते हैं। लेकिन एक जैसे अचार को खाकर बोर हो चुके हैं तो इस बार बिल्कुल नये तरीके से बनाएं लहसुन का अचार। नोट कर लें बिल्कुल आसान सी रेसिपी।
रोज के खाने का स्वाद बढ़ाना हो और साथ ही सेहत भी सही रखनी हो तो इंस्टेंट अचार बनाकर खाएं। ताजे मसालों में लिपटे ये अचार हेल्थ को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते। हालांकि इन अचार को खाने की मात्रा और इसमे लाल मिर्च का इस्तेमाल कम होना चाहिए। जैसे सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और जोड़ों के दर्द में आराम पाने के लिए लहसुन खाना फायदेमंद होता है। लेकिन इसे आप यूं ही कच्चा खाने की बजाय स्वादिष्ट तरीके से खाएं। जैसे भाप में पकाकर बने ये लहसुन के टेस्टी अचार। जिनका स्वाद लाजवाब होता है और बनाने में बिल्कुल आसान होते हैं। तो चलिए आप भी नोट कर लें पकाकर बने लहसुन के अचार की रेसिपी।
लहसुन का अचार बनाने की सामग्री
200 ग्राम लहसुन
लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच
हल्दी आधा चम्मच
कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच
अमचूर पाउडर एक चम्मच
नमक स्वादानुसार
तड़के के लिए
सरसों का तेल सौ मिली
राई एक चम्मच
मेथी दाना एक चम्मच
साबुत लाल मिर्च दो
हींग आधा चम्मच
करी पत्ता
लहसुन का अचार बनाने की रेसिपी
-सबसे पहले लहसुन को छीलकर गीले कपड़े से पोछ लें। जिससे कि गंदगी ना रह जाए।
-अब स्टीमर की प्लेट पर लहसुन को रखें और 5-6 मिनट के लिए स्टीम करें।
-लहसुन के हल्का सा स्टीम होने के बाद इसे पैन पर निकाल लें।
-गैस की फ्लेम को धीमा करके लहसुन को हल्का सा ड्राई हो जाने दें।
-साथ ही इसमे सारे मसाले भी मिला लें।
-अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी पाउडर और साथ में हल्दी भी मिला दें।
-सबसे आखिर में नमक डालकर मिक्स करें।
-साथ में नींबू का रस भी डाल दें।
-अब तड़का बनाने के लिए पैन में सरसों का तेल गर्म करें।
-जब तेल गर्म हो जाए तो इसमे राई , हींग, सूखी लाल मिर्च डालें। साथ ही करी पत्ता डालकर इस तेल को मसाले में लिपटे हुए लहसुन के ऊपर डाल दें।
-बस तैयार है टेस्टी और चटपटा लहसुन का अचार।
-इसे रोटी और पराठे के साथ खाएं।
