गुड़ और नारियल मिलाकर बनाएं फलाहारी लड्डू, शरीर को मिलेगी एनर्जी navrtri special falhari laddo coconut jageery recipe, रेसिपी - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीnavrtri special falhari laddo coconut jageery recipe

गुड़ और नारियल मिलाकर बनाएं फलाहारी लड्डू, शरीर को मिलेगी एनर्जी

Jaggery coconut laddoo: नवरात्रि के नौ दिनों का व्रत हैं तो दिनभर एनर्जी पाने के लिए कुछ हेल्दाी स्नैकिंग करना है। तो ये गुड़ और नारियल के लड्डू बनाकर रख लें। इन्हें खाने से हेल्दी फैट्स भी मिलेगा और दिनभर एनर्जी रहेगी।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 07:49 AM
share Share
Follow Us on
गुड़ और नारियल मिलाकर बनाएं फलाहारी लड्डू, शरीर को मिलेगी एनर्जी

नवरात्रि के नौ दिनों का व्रत हैं। तो हर दिन कुछ खाने के लिए भी चाहिए, जिससे ना केवल पेट भरे और साथ ही वो हेल्दी हो जिससे एनर्जी भी मिले। वहीं पूजा में हर दिन माता रानी को भोग लगाना होता है तो ये नारियल और गुड़ के बने लड्डू बेस्ट ऑप्शन हैं। जिन्हें आप माता रानी को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर खा सकते हैं। तो फटाफट से नोट कर लें नारियल और गुड़ के लड्डू की रेसिपी।

नारियल के लड्डू बनाने की सामग्री

4 चम्मच घी

आधा कप बादाम

आधा कप काजू

एक चौथाई कप अखरोट

दो चम्मच कद्दू के बीज

दो चम्मच किशमिश

चार कप ताजा घिसा नारियल

दो कप गुड़

एक चम्मच खसखस

आधा चम्मच इलायची पाउड

नारियल के लड्डू बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले पैन में दो चम्मच घी गर्म करें। जब घी गर्म हो जाए तो उसमे आधा कप बादाम, काजू, अखरोट और कद्दू के बीज डालें और भूनें।
  • जब मेवे अच्छे क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए तो गैस पर से उतारकर किनारे रख दें।
  • अब बड़ी कड़ाही में दो चम्मच घी गर्म करें और उसमे चार कप नारियल डाल दें।
  • नारियल को धीमी फ्लेम पर तब तक भूनें जब तक कि इसमे से सोंधी महक ना आने लगे। अगर गरी के गोले को घिसकर लड्डू बना रही हैं तो उसे पानी में करीब दस मिनट के लिए भिगो दें। जिससे भूनते वक्त गरी का तेल ना सोखे।
  • जब नारियल अच्छी तरह से भुन जाएं तो गुड़ डाल दें।
  • दो कप गुड़ डालकर मिलाएं और तब तक पकाएं जब तक कि ये पिघलकर पकड़ने ना लगे।
  • इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहें और देखें कि गुड़ नारियल को पकड़ लिया या नहीं।
  • अब इसमे भुने हुए सारे नट्स डाल दें। आप चाहें तो इन नट्स को थोड़ा छोटे आकार में काट सकते हैं।
  • साथ ही इसमे खसखस और इलायची पाउडर डालकर मिलाएं।
  • मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा हो जाए देर तक रखने की बजाय फटाफट लड्डू बांध लें बस इसे फ्रिज में दो से तीन हफ्ते के लिए स्टोर करके रख दें।

navratri recipes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।