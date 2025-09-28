गुड़ और नारियल मिलाकर बनाएं फलाहारी लड्डू, शरीर को मिलेगी एनर्जी

नवरात्रि के नौ दिनों का व्रत हैं। तो हर दिन कुछ खाने के लिए भी चाहिए, जिससे ना केवल पेट भरे और साथ ही वो हेल्दी हो जिससे एनर्जी भी मिले। वहीं पूजा में हर दिन माता रानी को भोग लगाना होता है तो ये नारियल और गुड़ के बने लड्डू बेस्ट ऑप्शन हैं। जिन्हें आप माता रानी को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर खा सकते हैं। तो फटाफट से नोट कर लें नारियल और गुड़ के लड्डू की रेसिपी।