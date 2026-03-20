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नवरात्रि व्रत में क्या बनाएं नया? सिंघाड़े के आटे की रोटी है परफेक्ट ऑप्शन

Mar 20, 2026 12:46 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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नवरात्रि व्रत में क्या खाएं यह सबसे बड़ा सवाल होता है। सिंघाड़े के आटे की रोटी एक हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है, जो व्रत के दौरान आपको एनर्जी और पोषण दोनों देती है। यहां जानें इसकी रेसिपी -

नवरात्रि व्रत में क्या बनाएं नया? सिंघाड़े के आटे की रोटी है परफेक्ट ऑप्शन

नवरात्रि के व्रत में सही और पौष्टिक खाना चुनना बहुत जरूरी होता है, ताकि शरीर में कमजोरी ना आए और दिनभर एनर्जी बनी रहे। ऐसे में सिंघाड़े के आटे की रोटी एक बेहतरीन विकल्प है। यह ना सिर्फ हल्की और आसानी से पचने वाली होती है, बल्कि शरीर को जरूरी पोषण भी देती है। सिंघाड़े का आटा ग्लूटेन-फ्री होता है और व्रत के नियमों के अनुसार भी पूरी तरह सही माना जाता है। अगर आप व्रत में कुछ टेस्टी और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो यह रोटी एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है।

सिंघाड़े के आटे के फायदे

सिंघाड़े का आटा शरीर को ठंडक देता है और पाचन को बेहतर बनाता है। इसमें फाइबर, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। व्रत के दौरान यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है।

आवश्यक सामग्री

सिंघाड़े का आटा – 1 कप

उबले हुए आलू – 2 (मसले हुए)

सेंधा नमक – स्वाद अनुसार

हरी मिर्च – 1-2 (बारीक कटी हुई)

हरा धनिया – थोड़ा सा

जीरा – 1/2 चम्मच

पानी – जरूरत अनुसार

घी या तेल – सेंकने के लिए

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बनाने की विधि

  • सबसे पहले एक बर्तन में सिंघाड़े का आटा लें। इसमें मसले हुए आलू डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इसमें सेंधा नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया और जीरा डालें। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें।
  • अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा पतला ना हो। गूंथे हुए आटे को 5-10 मिनट के लिए ढककर रख दें।
  • अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें। प्लास्टिक शीट या हल्के सूखे आटे की मदद से रोटी बेलें, क्योंकि सिंघाड़े का आटा थोड़ा चिपचिपा होता है।
  • तवा गरम करें और रोटी को हल्के घी या तेल के साथ दोनों तरफ से अच्छे से सेकें। जब रोटी गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो उसे प्लेट में निकाल लें।

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कैसे करें सर्व?

सिंघाड़े की रोटी को आप दही, व्रत वाली आलू की सब्जी या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट लगती है और पेट भी भरती है।

व्रत में क्यों है बेस्ट ऑप्शन?

यह रोटी हल्की होती है और शरीर को जरूरी पोषण देती है। इसमें ज्यादा तेल नहीं लगता जिससे यह हेल्दी रहती है। साथ ही यह जल्दी बन जाती है, इसलिए व्यस्त समय में भी इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है।

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ध्यान रखने वाली बातें

आटा गूंथते समय पानी धीरे-धीरे डालें। रोटी को धीरे से बेलें ताकि वह टूटे नहीं। हमेशा ताजा रोटी ही खाएं, ताकि इसका स्वाद और पोषण बना रहे।

Shubhangi Gupta

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Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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