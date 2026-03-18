नवरात्रि स्पेशल: झटपट बनाएं खिले-खिले समा चावल, ट्राई करें ये आसान रेसिपी
नवरात्रि के व्रत में कुछ हल्का और स्वादिष्ट खाने का मन हो, तो समा चावल एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाना बहुत आसान है और यह जल्दी तैयार भी हो जाता है। यहां जानें खिले-खिले चावल बनाने की सिंपल रेसिपी -
नवरात्रि के दिनों में ज्यादातर लोग व्रत रखते हैं और हल्का, पचने में आसान खाना पसंद करते हैं। ऐसे में समा चावल एक बहुत अच्छा विकल्प है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हेल्दी भी होता है। अगर आप भी व्रत के दौरान कुछ जल्दी और आसान बनाना चाहते हैं, तो यह रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। अक्सर यह शिकायत होती है कि समा पुलाव खिला-खिला नहीं बनता, काफी घुट जाता है - ऐसे में आप इन स्टेप्स को फॉलो कर परफेक्ट डिश बना सकते हैं।
खिले-खिले समा चावल बनाने की आसान रेसिपी
सामग्री (Ingredients)
1 कप समा चावल
2 कप पानी
1 उबला आलू (कटे हुए)
1/2 कप मूंगफली
1 हरी मिर्च (कटी हुई)
1/2 छोटा चम्मच जीरा
1 छोटा चम्मच घी
सेंधा नमक स्वादानुसार
थोड़ा हरा धनिया
बनाने की विधि
1. चावल को धोकर भिगोएं: सबसे पहले समा चावल को अच्छे से धो लें और 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। इससे चावल अच्छे से पकते हैं।
2. कढ़ाही में घी गरम करें: अब एक कढ़ाही में घी डालकर गरम करें। इसमें जीरा डालें और हल्का भून लें।
3. मिर्च और आलू डालें: अब इसमें हरी मिर्च और कटे हुए उबले आलू डालकर हल्का फ्राई करें। इससे स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा।
4. चावल डालकर पकाएं: अब भीगे हुए चावल डालें और हल्का सा चलाएं। इसके बाद इसमें पानी और सेंधा नमक डाल दें। (आमतौर पर इनमें दोगुना पानी डाला जाता है लेकिन आप जो कंसिस्टेंसी चाहते हैं, उसके हिसाब से पानी की मात्रा एडजस्ट कर सकते हैं)।
5. ढककर रखें: इसे ढककर धीमी आंच पर 8–10 मिनट तक पकाएं, जब तक चावल नरम और खिले-खिले ना हो जाएं।
6. सजाकर परोसें: गैस बंद करें और ऊपर से हरा धनिया डालकर सजाएं। आपके गरमा-गरम समा चावल तैयार हैं।
बनाने के टिप्स
- चावल को ज्यादा देर तक ना पकाएं, वरना वह चिपचिपे हो सकते हैं।
- आप इसमें क्रंच एड करने के लिए मूंगफली या काजू भी रोस्ट करके डाल सकते हैं।
- घी की जगह आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
- आलू के अलावा व्रत में खाई जाने वाली अन्य सब्जियां भी डाल सकते हैं।
क्यों है यह रेसिपी खास?
व्रत के दौरान एकदम परफेक्ट, पेट के लिए हल्की और हेल्दी, जल्दी बन जाने वाली और स्वाद से भरपूर।
झटपट बनाएं! समा चावल की यह आसान रेसिपी नवरात्रि के व्रत में आपके खाने को स्वादिष्ट और हेल्दी बना सकती है। अगर आप कुछ हल्का और झटपट बनाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।