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बिना प्याज-लहसुन के भी बनेंगे खूब टेस्टी छोले, अष्टमी-नवमी भोग के लिए सीख लें रेसिपी!

Mar 24, 2026 08:44 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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शेफ अमन बिसारिया ने जो छोले की रेसिपी शेयर की है, उसमें प्याज-लहसुन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और ये टेस्टी बनती है कि कोई बता नहीं पाएगा कि अपने बिना प्याज-लहसुन के इसे बनाया है। तो चलिए कन्या पूजन के लिए फटाफट से सात्विक छोले की रेसिपी देख लेते हैं-

बिना प्याज-लहसुन के भी बनेंगे खूब टेस्टी छोले, अष्टमी-नवमी भोग के लिए सीख लें रेसिपी!

नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इसमें छोटी-छोटी कंजकों को हलवा, पूड़ी और काले चने का प्रसाद खिलाया जाता है। साथ में एक सात्विक सब्जी भी होती है, जिसमें लहसुन-प्याज नहीं डाले जाते हैं। आमतौर पर ज्यादातर घरों में छोले की सब्जी बनती है, हालांकि बिना लहसुन-प्याज के इसकी ग्रेवी कैसे बनाएं ये समझ ही नहीं आता। क्योंकि यही दो चीजें मेन हैं, जिनसे सब्जी में स्वाद और खुशबू दोनों आते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शेफ अमन बिसारिया ने जो छोले की रेसिपी शेयर की है, उसमें प्याज-लहसुन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और ये टेस्टी बनती है कि कोई बता नहीं पाएगा कि अपने बिना प्याज-लहसुन के इसे बनाया है। तो चलिए कन्या पूजन के लिए फटाफट से सात्विक छोले की रेसिपी देख लेते हैं।

बिना प्याज-लहसुन के छोले बनाने के लिए सामग्री

कन्या पूजन के लिए सात्विक छोले की सब्जी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- छोले (200 ग्राम), बड़ी इलायची (2), हरी इलायची (4), काली मिर्च (आधा चम्मच), लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, तेजपत्ता, नमक, हल्दी पाउडर (आधा चम्मच)।

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बिना लहसुन-प्याज वाली ग्रेवी बनाने के लिए लिए - सरसों का तेल (1/3 कप), जीरा, हींग, साबुत लाल मिर्च (4), अदरक का पेस्ट (2 चम्मच), टमाटर की प्यूरी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर (1 चम्मच), हल्दी पाउडर, नमक, जीरा पाउडर (आधा चम्मच), अमचूर पाउडर (आधा चम्मच), छोले मसाला (आधा चम्मच), शाही गरम मसाला (आधा चम्मच), हरी मिर्च (4), धनिया पत्ता।

फाइनल तड़के लिए सामग्री- देसी घी (1/4 कप), जीरा (आधा चम्मच), हींग (1/4 चम्मच), धनिया पत्ता और कसूरी मेथी।

बिना प्याज-लहसुन के छोले बनाने की रेसिपी

रात भर भिगोकर रखे हुए छोलों को एक प्रेशर कुकर में डालें। साथ में कुछ खड़े मसाले जैसे बड़ी इलायची, हरी इलायची, साबुत काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, तेजपत्ता, स्वादानुसार नमक और हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें। तेज आंच पर एक सीटी लगा लें, फिर 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने दें। अब कुकर को ठंडा होने दें, तब तक ग्रेवी तैयार कर लें।

एक कढ़ाही में सरसों का तेल गर्म करें। फिर जीरा, साबुत लाल मिर्च और हींग डालकर चटका लें। इसके बाद अदरक का पेस्ट और टमाटर की प्यूरी एड करें। मसाले को अच्छी तरह भूनना है, जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे। इसमें बेसिक मसाले भी एड करें, जैसे- कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। थोड़ा सा पानी भी मिलाएं और ग्रेवी को अच्छे से पकने दें।

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उबले हुए छोले में से साबुत मसाले निकाल दें और इन्हें ग्रेवी में एड करें। साथ में भुना जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, छोले मसाला और शाही गरम मसाला डालकर मिक्स करें और 10-15 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने दें। ऊपर से चीरा लगी हुई हरी मिर्च और धनिया पत्ता भी एड करें।

आखिर में लगाएं स्पेशल तड़का- छोलों को और टेस्टी बनाने के लिए लास्ट में आप एक तड़का एड कर सकती हैं। इसके लिए एक तड़का पैन में देसी घी गर्म करें। उसमें जीरा, हींग, हरा धनिया और कसूरी मेथी डालकर तड़का तैयार करें। इसे छोलों में डालें और अच्छे से मिक्स कर के गैस बंद कर दें। छोलों को ढककर लगभग 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, इससे ग्रेवी अच्छे से सेट हो जाएगी।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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