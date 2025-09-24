नवरात्रि का व्रत है तो तला-भुना ना खाएं, फटाफट बनाकर खाएं चटपटा ठेचा मखाना करी

नवरात्रि के नौ दिनों का व्रत है तो बॉडी को घी में तले फूड्स खिलाकर बर्बाद ना करें। हैवी फ्राईंग फूड्स डाइजेशन बिगाड़ते हैं। साथ ही मोटापे को भी न्योता देते हैं। तो अगर आप बॉडी एंड माइंड को डिटॉक्स करने के लिए पूरे नौ दिनों का व्रत कर रही हैं। तो हल्का-फुल्का और आसानी से डाइजेस्ट हो जाने वाले फूड को प्रिफर करें। जैसे की ये चटपटा मखाना करी। जिसे बनाना भी आसान है और ये आपके गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। साथ ही इसका टेस्ट भी फीका नही है। तो अगर नवरात्रि के 9 दिनों व्रत है तो बिना ढेर सारी मेहनत कि फटाफट से इस डिश को बनाकर ट्राई करें।