नवरात्रि का व्रत है तो तला-भुना ना खाएं, फटाफट बनाकर खाएं चटपटा ठेचा मखाना करी

Navratri Special Recipe: नवरात्रि के नौ दिनों का व्रत हैं। लेकिन हैवी, तला हुआ खाने से परहेज करना चाहते हैं। लेकिन कुछ चटपटा खाने का मन है तो ऐसे में ये क्विक ठेचा मखाना करी की रेसिपी बेस्ट है। इसे 5 मिनट में बनाने की रेसिपी नोट कर लें। 

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 05:58 AM
नवरात्रि के नौ दिनों का व्रत है तो बॉडी को घी में तले फूड्स खिलाकर बर्बाद ना करें। हैवी फ्राईंग फूड्स डाइजेशन बिगाड़ते हैं। साथ ही मोटापे को भी न्योता देते हैं। तो अगर आप बॉडी एंड माइंड को डिटॉक्स करने के लिए पूरे नौ दिनों का व्रत कर रही हैं। तो हल्का-फुल्का और आसानी से डाइजेस्ट हो जाने वाले फूड को प्रिफर करें। जैसे की ये चटपटा मखाना करी। जिसे बनाना भी आसान है और ये आपके गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। साथ ही इसका टेस्ट भी फीका नही है। तो अगर नवरात्रि के 9 दिनों व्रत है तो बिना ढेर सारी मेहनत कि फटाफट से इस डिश को बनाकर ट्राई करें।

ठेचा मखाना करी बनाने की सामग्री

मखाना

देसी घी एक चम्मच

जीरा

दो हरी मिर्च

आधा कप मूंगफली

धनिया के पत्ते

दही

सेंधा नमक स्वादानुसार

ठेचा मखाना करी बनाने की रेसिपी

  • ठेचा मखाना करी बनाना बहुत आसान है। सबसे खास बात कि आप इसे सिंगल खा सकते हैं। या फिर कुट्टू या सिंघाड़े की रोटी के साथ भी मैच कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से इसका टेस्ट बेस्ट होगा।
  • सबसे पहले मखाने को पैन में डालकर ड्राई रोस्ट करके क्रिस्प बना लें।
  • अब ठेचा बनाने के लिए पैन में घी डालें एक चम्मच।
  • अब उसमे जीरा, हरा मिर्च डालें। साथ ही आधा कप मूंगफली डालकर भून लें। जब मूंगफली भुन जाए तो आधा कप धनिया के पत्ते डालें।
  • जब ये सारी चीजें अच्छी तरह से भुन जाए तो इन्हें गैस की फ्लेम बंद कंर प्लेट में निकाल लें।
  • मिक्सी के जार में दरदरा पीसकर ठेचा तैयार कर लें।
  • अब एक पैन में रोस्टेड मखाने लें और उसमे तैयार ठेचा मिलाएं।
  • गैस की फ्लेम को बंद कर दें और उसमे अच्छी तरह से फेंटी हुई दही मिलाएं।
  • साथ ही सेंधा नमक डाल दें और बस तैयार है टेस्टी चटपटा ठेचा मखाना करी। इसे रोटी के साथ खाएं या ऐसे ही चट कर जाएं।

