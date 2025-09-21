पनीर और लौकी से तैयार करें फलाहारी चीला, बिना व्रत वाले भी चट कर जाएंगे

नवरात्रि के दिनों में फलाहार बनाने के साथ पूरी फैमिली के लिए अलग से ब्रेकफास्ट या लंच बनाना कई बार महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाता है। जिसकी वजह से अक्सर 9 दिन व्रत रहने वाली महिलाएं खुद की डाइट का ठीक से ध्यान ही नहीं रखतीं। लेकिन अगर आप इस तरह के फलाहारी ब्रेकफास्ट रेडी करेंगी तो आपके साथ-साथ पूरी फैमिली खा सकेगी। तो बस नोट कर लें ये मजेदार सा लौकी पनीर का चीला।