Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीnavratri special falahari non fried dish make lauki paneer ka chilla recipe
पनीर और लौकी से तैयार करें फलाहारी चीला, बिना व्रत वाले भी चट कर जाएंगे
Navratri Recipe: नवरात्रि में पूरे नौ दिनों का व्रत हैं और हर दिन कुछ हेल्दी खाने का प्लान बना चुकी हैं। तो ट्राई करें ये लौकी-पनीर का चीला। नॉन फ्राईड डिश में शामिल ये रेसिपी फटाफट बनेगी और ब्रेकफास्ट के पूरे दिन भूख नहीं लगेगी। तो सीख लें बनाने का तरीका।
Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 06:29 AM
नवरात्रि के दिनों में फलाहार बनाने के साथ पूरी फैमिली के लिए अलग से ब्रेकफास्ट या लंच बनाना कई बार महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाता है। जिसकी वजह से अक्सर 9 दिन व्रत रहने वाली महिलाएं खुद की डाइट का ठीक से ध्यान ही नहीं रखतीं। लेकिन अगर आप इस तरह के फलाहारी ब्रेकफास्ट रेडी करेंगी तो आपके साथ-साथ पूरी फैमिली खा सकेगी। तो बस नोट कर लें ये मजेदार सा लौकी पनीर का चीला।
पनीर लौकी का चीला बनाने की सामग्री
200 ग्राम पनीर
लौकी एक मीडियम साइज
कुट्टू का आटा एक चौथाई कप
धनिया की पत्ती
हरी मिर्च
भुना जीरा पाउडर
काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच
सेंधा नमक
पानी
देसी घी
पनीर लौकी का चीला बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले लौकी की छीलकर धो लें और फिर कद्दूकस कर लें।
- इसके साथ ही पनीर को भी ग्रेट कर लें।
- अब इन दोनों चीज में कुट्टू का आटा डालें और साथ में बाकी मसाले भी ऐड कर लें।
- भुना जीरा, हरी मिर्च, हरा धनिया बिल्कुल बारीक काटकर डालें।
- ऊपर से सेंधा नमक और काली मिर्च मिक्स कर लें।
- अब लौकी के साथ कुट्टू के आटे को अच्छी तरह से मिला लें।
- साथ ही पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार कर लें।
- पैन को गर्म करें और करछूल से गाढ़े बैटर को डालकर हल्के हाथ से इक्वली फैला दें। जिससे कि ये बिल्कुल पतला सा बनकर तैयार हो।
- ऊपर से घी डालकर ढक्कन से ढंक दें। जिससे कि ये चीला अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए।
- एक बार जब ये पक जाए तो मीडियम फ्लेम पर पलट कर भी कुछ सेकेंड सेंके। बस तैयार है मजेदार लौकी और पनीर का चीला।
- इसे हरी चटनी के साथ गर्मागर्म सर्व करें और खुद भी नवरात्रि में खाएं। फलाहारी लोगों के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। जिसे वो आसानी से नॉन फ्राईड फूड में शामिल कर सकते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।